مال وأعمال

ارتفعت القيمة السوقية للأصول المشفرة بحوالي 17 مليار دولار خلال تعاملات أمس الخميس، مع مكاسب تقارب 6 في المئة للبيتكوين. وتلقت العملات الرقمية الدعم بعد أن أعلنت شركة المدفوعات «باي بال» أنها سوف تسمح للعملاء باستخدام العملات المشفرة وشرائها والاحتفاظ بها وبيعها على شبكتها. وقال «دان شولمان» الرئيس التنفيذي للشركة لـ «باي بال» إن كفاءة وسرعة ومرونة العملات المشفرة تمنح الناس الشمول المالي، واصفاً التحول النهائي من العملات المادية إلى العملات الرقمية بأنه «حتمي».

وتجاوزت البيتكوين مستوى 12 ألف دولار هذا الأسبوع لأول مرة في أكثر من شهر بعد مكاسب بنحو 78 في المئة منذ بداية العام الحالي. وأدت معدلات الفائدة المنخفضة وشراء الأصول بكمية كبيرة خلال الوباء من قبل البنوك المركزية إلى زيادة الطلب على العملات المشفرة حيث ينظر إليها كتحوط ضد التضخم. وارتفعت البيتكوين بنحو 5.8 في المئة لتصل إلى 12.86 ألف دولار وهو أعلى مستوى لأكبر العملات الإلكترونية في العالم منذ يوليو لعام 2019.

كما صعد «الإيثريوم» التي تحتل المرتبة الثانية بنحو 5 في المئة إلى 397 دولاراً، في حين استقرت عملة «تيثير» عند مستوى 1 دولار. فيما صعدت «الريبل» بنسبة 4.6 في المئة إلى 0.258 دولار، وارتفعت «البيتكوين كاش» بنحو 5 بالمائة إلى 263.1 دولاراً. وخلال نفس الفترة، ارتفعت القيمة السوقية لإجمالي العملات المشفرة إلى 390.2 مليار دولار مقارنة مع 373 مليار دولار قبل 24 ساعة مضت.

