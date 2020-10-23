مال وأعمال

تنخفض إيجارات الشقق في المراكز المالية الكبرى في العالم من نيويورك إلى تورونتو إلى لندن إلى سيدني. الطلاب المبتعثون الذين عادة ما يدعمون الطلب على الشقق عالقون في المنازل، إذ يجد المستأجرون الشباب، المجموعة الأكثر قدرة على التنقل في مجال العقارات، أسباباً أقل لدفع مبالغ مرتفعة للعيش في مدن لم تعد مركز الرفاهية والتسلية والعمل بسبب انتشار كورونا، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ»، وقال تيم لوليس، رئيس قسم الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لشركة البيانات CoreLogic «ستظهر سخيفاً إذا لم تكن تفاوض على إيجار أقل في الوقت الحالي. العرض مرتفع والاشغال قد انخفض».

نيويورك

تعد الشقق في مانهاتن أرخص ما كانت عليه منذ عام 2013. حيث انخفض متوسط ??الإيجار بنسبة 11% خاصة الشقق الصغيرة.

سان فرانسيسكو

القليل من الأماكن تجسد جاذباً مغناطيسيا للشباب الطموح وفي الوقت ذاته الارتفاع الصاروخي لأسعار الشقق، مثل سان فرانسيسكو الأميركية. وعلى الرغم من أنّ أزمة الإسكان أجبرت بعض عمال وادي السيليكون على العيش في عربات سكن متنقلة مؤجرة متوقفة في شوارع المدينة، إلا أنه الآن مع قيام شركات التكنولوجيا بإخبار الموظفين أنه يجب عليهم توقع العمل عن بعد حتى العام المقبل أو دائماً، تنخفض الإيجارات بسرعة.

تورونتو

في وسط مدينة تورونتو الكندية، موطن ثاني أكبر مركز مالي في أميركا الشمالية بعد نيويورك، تتراكم الشقق. تراجعت الإيجارات بنسبة 14.5% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات من شركة الأبحاث Urbanation Inc. Properties.

لندن

في لندن، أدى الانخفاض في عدد الطلاب الدوليين وعدد المديرين التنفيذيين الأجانب الذين يتقاضون رواتب جيدة والذين يبحثون عن منازل مؤقتة في المدينة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى خفض الإيجارات في نهاية المطاف.

في المناطق الأكثر ثراءً في العاصمة، تراجعت الإيجارات بنسبة 8.1% حتى سبتمب، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عقد، وفقًا لشركة السمسرة العقارية «نايت فرانك».

