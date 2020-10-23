مال وأعمال

في العاصمة المالية لأستراليا، يمكن احتساب حالات الإصابة بالفيروسات اليومية الجديدة على أصابعك وتزدحم الشواطئ مع اقتراب فصل الصيف. في حين أنّ التغييرات لم تكن دراماتيكية كما في بعض المدن، فقد تغيرت الأمور. تتراجع الإيجارات في المدينة مع اندلاع حروب التخفيضات في الضواحي.

ومع ذلك، يُظهر السوق أيضًا عوامل الجذب القوية التي تتمتع بها المدن. استقرت معدلات الشواغر في المنطقة التجارية المركزية، التي قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 16 % في مايو ، وفقًا لأبحاث «إس كيو إم»، عند حوالي 13 % مقارنة بحوالي 5 % في فترة ما قبل الجائحة. وتؤثر الحدود المغلقة وغياب الطلاب الدوليين بشدة على الطلب.

