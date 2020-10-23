مال وأعمال

يحتفظ دونالد ترامب بحساب مصرفي في الصين حيث أجرى صفقات لسنوات، وفقًا لتقرير يمكن أن يقوض ادعاء الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي أنه صارم مع بكين.

وأظهرت السجلات الضريبية التي استعرضتها صحيفة «نيويورك تايمز» حساباً مصرفياً في الصين لم يتم الإبلاغ عنه من قبل ترامب، يعود إلى إدارة سلسلة فنادق ترامب. دفع الحساب 188.561 دولاراً كضرائب في الصين بين عامي 2013 و 2015 فيما يتعلق بصفقات الترخيص، وفقًا للصحيفة.

وأظهرت تقارير سابقة لصحيفة «نيويورك تايمز» أنه دفع 750 دولاراً فقط كضرائب في أميركا في عامي 2016 و2017.

وبينت السجلات الضريبية الأخيرة أنّ ترامب استثمر ما لا يقل عن 192 ألف دولار في خمس شركات مكلفة بمتابعة صفقات تجارية في الصين. وذكرت الصحيفة أنّ تلك الشركات طالبت بمبلغ 97.400 دولار من نفقات الأعمال، بما في ذلك المدفوعات حتى عام 2018.

وشن ترامب حملته لإعادة انتخابه بسبب قدرته على الوقوف في وجه الصين بشأن قضايا من التجارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في شينغيانغ والقمع السياسي في هونغ كونغ، وكذلك المساءلة عن انتشار كوفيد 19. في عهد ترامب، وصلت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وجاء الكشف أيضاً بعد أن اتهم ترامب خصمه، جو بايدن بأنه «ضعيف مع الصين»، ووصف عائلة بايدن بأنها «تبيع بلدنا» للصين. أطلقت حملة ترامب إعلانات هجومية ضد نجل بايدن لأنه «وقع صفقة بمليار دولار» مع بنك الصين المملوك للحكومة، وهي مزاعم لم يتم إثباتها.

وسعى ترامب في السابق إلى إطلاق مشروع برج للمكاتب في قوانغتشو بجنوب الصين لم يؤت ثماره.

وأفادت وكالة «فرانس برس» في عام 2016 بأنّ مجموعة فنادق ترامب تفاوضت مع شركة الكهرباء الحكومية المملوكة للحكومة State Grid Corporation of China لإدارة مشروع كبير في بكين.

