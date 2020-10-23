مال وأعمال

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا عن تحقيقها خامس أرباح ربع سنوية متتالية بإيرادات قياسية بلغت 8.8 مليارات دولار أميركي.

وتأتي هذه الإيرادات مدعومة بزيادة في عمليات تسليم السيارات ومبيعات الاعتمادات التنظيمية البيئية لشركات صناعة السيارات الأخرى.

وحققت الشركة ربحًا قدره 331 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2020، وبلغت أرباح هذا الربع أكثر من ضعف أرباح الربع الثالث من العام الماضي.

وتشمل الإيرادات 579 مليون دولار، فيما يتعلق بمبيعات تخزين الطاقة و581 مليون دولار من إيرادات الخدمات.

كما أكدت شركة صناعة السيارات الكهربائية هدفها بتسليم نصف مليون سيارة بحلول نهاية هذا العام، وهو الهدف الذي يتطلب منها زيادة مبيعات السيارات بشكل كبير في الربع الرابع.

وقالت تسلا: إن لديها القدرة على إنتاج 500 ألف سيارة وتسليمها هذا العام، لكنها أضافت أن تحقيق هدفها أصبح أكثر صعوبة.

