مال وأعمال

أعلن وزير المالية اليوناني عن جمع ملياري يورو في بيع سندات مدتها 15 عاما، مستفيدة من انخفاض أسعار الفائدة لتعزيز الاحتياطيات النقدية وسط جائحة كورونا والتوتر المستمر مع تركيا.

وقال وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس، إن معدل الفائدة «المنخفض تاريخيا» كان أقل من 1.2% ، وأن إصدار السندات يتمتع بطلب مرتفع.

وأشار ستايكوراس إلى أن السندات التي تبلغ مدتها 15 عاما والتي صدرت في فبراير، وهي الأولى من نوعها في اليونان منذ عقد من الزمان، قد حصلت على معدل فائدة بنسبة 1.9 %، معتبرا أن «كل هذا يظهر ويؤكد ثقة الأسواق الدولية في إدارة وآفاق الاقتصاد اليوناني».

وأكد ستايكوراس أن الحكومة «تزيد الموارد النقدية للبلاد، في ظروف غير مؤكدة للغاية بسبب استمرار الأزمة الصحية والتوتر الجيوسياسي في منطقتنا. نحن ندرك تماما أن الصعوبات كثيرة والتحديات كبيرة، لكن التغلب عليها في أيدينا».

