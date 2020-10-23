علم ومعرفة

انتهت أخيرا ورشة المونولوج الاجتماعي سابع ورش «الملاذ المسرحي ـ2» وقالت سارة عطا الله المدربة ورئيسة قسم الدراما في لابا: أتينا من الكويت وسورية وسلطنة عمان ومصر ولبنان لنجتمع على شاشة واحدة. شاشة أصبحت أكبر من حجم أجهزتنا الالكترونية لا بل أكبر من مجتمعاتنا الصغيرة. ورشة المونولوج الاجتماعي دامت لخمسة أيام، كانت كافية لأن ننظر الى محيطنا بعين مسرحية.

من هو جمهورنا؟ وماذا يريد أن يسمع؟ كلا. من هو جمهورنا وماذا نحن نريده أن يسمع.

قضايا القمع والتابوهات تبقى صامتة في المنازل والشوارع ولكن تكسب صوتا مدويا على المسرح. الفرق كبير بين الممثل المؤدي، والممثل الملتزم، اذ به يدرس خلفيات جمهوره ويعرف تماما كيف يذهب به برحلة تفكير عميق. لم نتوجه الى القلب والأحاسيس، لم نحاك المشاعر والوجدان، لا بل تواصلنا مع عقل الجمهور وقلنا له ما كان يتجنب أن يسمعه. تحولت منازل المشاركين الى مساحات مسرحية صغيرة ضمت اليها جزءا من مجتمعهم اختاروه انطلاقا من دراسة تبين فيها مكان القمع ونوعه، طبيعة المحيط، تاريخه، انتروبولوجيته، درجة حرية التعبير ومقياس العدالة الاجتماعية فيه. انتهينا بباقة من العروض الصغيرة، التي فتحت نوافذ كبيرة، لنفكر سويا. وان لم يكن المسرح بخدمة المجتمع، فالأجدر به ألا يكون».

وكان لنا جولة مع المتدربين، والبداية مع عبد العزيز الجميلي الذي قال: مازلنا مستمرين في هذي الرحلة المعرفية التي تقودها لابا نحو مستقبل مسرحي مشرق. وأحد أجمل أجزاء هذي الرحلة هي ورشة المونولوج الاجتماعي، كم معرفي هائل سطرته لنا الأستاذة سارة عطا الله في كل دقيقة من دقائق هذي الورشة. الورشة أعطتني فرصة كبيرة في طرح قضية كانت بالنسبة لي مهمه جدا، أستطيع القول بأن هذه الورشة نورت بي جوانب اجتماعية وقضايا عديدة لم أكن أعرف بوجودها».

أما فرح الحجلي فقالت: رغم كثرة همومنا وقضايانا الا أن المسرح الاجتماعي لم يحظَ بصيت واسع كبقية أنواع المسرح خصوصا في مجتمعنا العربي، ويرجع ذلك –باعتقادي- الى أنه يسلط الضوء على الوجع الذي نتحاشى حتى الاعتراف به، وهنا تكمن قوّته! اكتشفناه بشكل عملي تطبيقي في الورشة الغنية مع الرائعة ساره عطا الله التي حملت سراج الوعي والمعرفة وأخذتنا من ضفة لأخرى في عالمه الذي هو حقيقتنا».

من جانبه قال عصام الكاظمي: «على الرغم من قصر مدة الورشة، الا أن المدربة الفنانة المتميزة سارة عطاالله تمكنت كعادتها من اثرائنا بتطبيقات عملية رافقتها جرعات معرفية نظرية مستمدة من تجارب مسرحيين عالميين من أمثال أغوستو بوال رائد مسرح المقموعين وبريشت (بريخت).

بدوره قال عبدالملك الشيزاوي: «استفادتي من الورشة كانت كبيرة رغم مدتها القصيرة ويرجع ذلك لتميز الأستاذة سارة عطا الله حيث انني منذ انتهائها وانا اعمل على تجربة اوسع في المسرح الاجتماعي لأنه نافذة القمع الذي يعيشه المجتمع».

حصة العباد قالت: كانت الورشة مهمة رائعة وشيقة، وهذا ما أكدته المشاريع النهائية التي تميزت بالاختلاف والتنوع في طرح القضايا الاجتماعية، ما جعلني أتطلع للمشاركة بعمل ينتمي للمسرح الاجتماعي لتوظيف الديكور والأزياء حسب تخصصي المهني وما تعلمته من الورشة».

من جانبها قالت كارين اسكندراني: «بمساعدة المدربة استطعت تنفيذ مشروعي بطرح قضيتي اعتمادا على أدوات بسيطة متوفرة لصنع اكسسوار ذي دلالات توصل الفكرة دون الحاجة لشرحها أو توضيحها».

حميد البلوشي قال: «كانت الورشة فرصة للتعرف على المسرح الاجتماعي نصا وتمثيلا واخراجا مع الأستاذة سارة عطا الله الانسانة المثقفة التي استطاعت توصيل المعلومة بطرق سلسلة أفادتنا وأمتعتنا».

وفي الختام توجه المتدربون بالشكر الى المدربة سارة عطا الله التي عرفتهم على المسرح الاجتماعي ولـ (لابا) على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الملاذ المسرحي الثاني، متمنين أن يتعافى العالم من أزمة كورونا وأن يكون الملاذ القادم على خشبات المسرح وتحت أضوائه.

