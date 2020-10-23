عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا إسرائيليا رسميا زار الخرطوم تمهيدا لتطبيع العلاقات، وذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن عن بدء عملية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الوفد زار الخرطوم الأربعاء وتأتي هذه الخطوة وسط أنباء عن قرب إعلان الإدارة الأميركية عن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وأوضحت الإذاعة العبرية أن الوفد الإسرائيلي وصل إلى العاصمة السودانية على متن طائرة قدمت مباشرة من تل أبيب، ومكثت هناك 7 ساعات.

وكانت مصادر إعلامية سودانية أوردت في وقت سابق أن طائرة إسرائيلية وصلت مطار الخرطوم وعادت إلى تل أبيب دون توضيح أي تفاصيل عن سياق هذه الرحلة، ودون أي تأكيد أو نفي رسمي سوداني حتى الآن.

من جهته ذكر موقع «والا» العبري أن الزيارة تأتي على خلفية الاتصالات الأميركية، لبلورة اتفاق تطبيع بين تل أبيب والخرطوم على غرار اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكلّ من الإمارات والبحرين. وأشار الموقع إلى أن الطائرة الإسرائيلية تواجدت في الخرطوم بالتزامن مع مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعرب فيه عن أمله في أن يعترف السودان بإسرائيل. وتوقع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس أن تعلن الولايات المتحدة عن اتفاق آخر لإقامة علاقات بين إسرائيل ودولة عربية أو إسلامية، قبل الانتخابات الأميركية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وتأتي التطورات الجديدة في ملف التطبيع بين السودان وإسرائيل في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الأميركي أن بلاده بدأت عملية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، دون أن يحدد موعدا نهائيا لذلك. وقال في مؤتمر صحافي بواشنطن إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت عملية رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، كما أنها تعمل «بدأب» لدفع الخرطوم للاعتراف بإسرائيل، وهو أمر تأمل واشنطن أن ينجز سريعا. وجاءت تصريحات بومبيو للصحافيين بعد يومين فقط من إعلان ترامب أن اسم السودان سيرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن حوّلت الخرطوم 355 مليون دولار لتعويض ضحايا أميركيين وأسرهم. ووضعت الأموال في حساب خاص لضحايا هجمات تنظيم «القاعدة» على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998. لكن بومبيو لم يفصح عما إذا كان رفع اسم السودان سيكون مشروطا بموافقته على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

