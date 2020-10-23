عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: اكد السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن خطة «الضم» لم تلغ ولم تهمل، بل تم تأجيلها. وأكد فريدمان في حواره مع صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية أن إسرائيل كانت على وشك توسيع سيادتها إلى غور الأردن، وربما إلى مناطق أخرى، لكن ظهرت لهجة جديدة للإدارة الأميركية أوقفت هذه الخطة. وأكد فريدمان أنه «كانت هناك فرصة لإسرائيل لصنع سلام مع الإمارات»، وبأن الإدارة الأميركية دفعت بمبادرة السلام مع الإمارات والبحرين» على حساب مبادرة السيادة على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن» حسب تعبيره. وشدد السفير الأميركي في تل أبيب على أن «إعلان السلام المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات، استخدم كلمة تعليق، لا إلغاء ولا إهمال».