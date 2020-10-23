عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: اعلن الدفاع المدني السعودي، إنه يعمل على إخماد حريق ضخم في منطقة عسير، جنوبي غربي البلاد، موضحا أنه لم يجر تسجيل أي إصابات حتى الآن كما لم تمتد النيران إلى المنازل وفي الوقت نفسه أفادت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إخماد الحريق. وأوضحت المؤسسة عبر تغريدة في موقع «تويتر»، أن هذا الحريق شب وسط أعشاب وأشجار في منطقة وعرة بجبل غلامة الذي يقع بني محافظتي تنومة والنماص. وأضافت أن نشوب الحريق في هذه المنطقة جعل اللجوء إلى الآليات أمرا صعبا، ونظرا لذلك، تمت الاستعانة بفرق راجلة باستخدام المعدات اللازمة لمثل هذه الحوادث.