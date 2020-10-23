نهار الكنانة

الفنان رمز من رموز المجتمع ومصر تعتز وتفتخر بفنانيها ومثقفيها وتعتبرهم «قوتها الناعمة» لذلك لم يكن غريباً ان نرى عدداً منهم لم يكتف بدوره الفني والاجتماعي بل امتد نشاطه الى مجال السياسة بعد اختياره لعضوية المجالس النيابية مثل محمود المليجي، امينة رزق، محمد عبدالوهاب ومديحة يسري.. وحديثا انضم الفنان والنجم يحيى الفخراني الى المسيرة باختياره لعضوية مجلس الشيوخ مع زميلته الفنانة سميرة عبدالعزيز.

واذا كان هناك من يرى ان اختيار الرموز الفنية لعضوية المجالس النيابية هو نوع من التكريم لهؤلاء الفنانين فان الفخراني كعادته كان هادئاً رصيناً واعتبر هذا الاختيار «تكليفاً وليس تشريفاً»، وقال: «الفنان من خلال اعماله الفنية والتزامه الجدية والصدق فيها يطرح ويناقش قضايا مجتمعية بعمق وجرأة ويغوص في هموم وقضايا ومشكلات الناس هو هنا يمارس السياسة ولكن بشكل غير مباشر لذلك ارى ان الفنان الجاد ليس بعيداً عن السياسة.. بل ان الفنان يمارس السياسة في ادواره على الشاشة فالفن الجيد الهادف هو انعكاس للمجتمع ومشكلاته وطموحاته .

وعما اذا كانت قضايا الفن والثقافة هي وحدها التي ستشغله وتكون همه الأكبر في مجلس الشيوخ اكد الفخراني ان قضايا الثقافة والفن بحكم مهنته كفنان ستكون لها اهمية لكن الأهمية الأكبر ستكون لكل قضايا المجتمع والوطن الملحة والعاجلة فالمجلس يضم اساتذة وعلماء وسياسيين كبار وأجلاء ومن هنا فكل القضايا مطروحه للبحث والمناقشة .

يحيى الفخراني المولود في 7 ابريل 1945 حصل على بكالوريوس في الطب والجراحة عام 1971 وعمل طبيباً فور تخرجه، وبعدها تحول الى الفن والتمثيل الهواية والمهنة التي عشقها وأصبح واحداً من كبار النجوم في حركة الفن المصري عبر تاريخها الطويل.. سألناه: هل كان يحلم بعد هذا المشوار الفني الطويل الذي امتد لـ 50 عاماً ان يكون يوماً نائبا عن الأمة وتكون السياسة جزءاً من حياته؟، ضحك الفنان القدير وقال: «لا لم يكن ذلك من ضمن احلامي».

العدو الأول

النجم الكبير الذي قدم 40 فيلماً سينمائياً 40 مسلسلاً تلفزيونياً غير اعماله المسرحية الرائعة كان اسمه مرادفاً للعمل الجيد لذلك احبه الجمهور المصري والعربي، ويكفي ان نشير الى انه على مدى 25 عاماً كان في مقدمة النجوم الذين ينتظر الجمهور المصري اعماله في شهر رمضان من كل عام لدرجة انه اصبح طقساً رمضانياً لا غنى عنه وهو ما جعل النقاد يقولون عنه «لا يملك احد اقصاء الفخراني عن قلوب مشاهديه وجمهوره» . واذا كان الفشل هو العدو الأول للفنان فان يحيى الفخراني كان على العكس تماماً وهو يقول: «النجاح هو العدو الأول للفنان!!» ويوضح: «النجاح اشبه بالعدو الذي يجب ان يطارده دائماً بنجاح آخر وأيضاً بمزيد من التواضع» لذلك ورغم هذا النجاح الهادر لم يفقد الفنان الكبير تواضعه ولم يفقد اهتمامه بمزيد من تثقيف نفسه.

الفخراني الطبيب والسيناتور عاشق الفن يعيش متصالحا مع نفسه وكان من احلامه الفنية تجسيد شخصية الملك فاروق على الشاشة وظل لأكثر من 10 سنوات يطارد هذا الحلم ويتمنى تحقيقه خصوصاً وأن سيناريو المسلسل الذي كتبته زوجته د. لميس جابر كان مكتملاً لكنه واجه مشكلات رقابية عدة بسبب المخاوف من معاودة حنين الشعب المصري الى العهد الملكي وهكذا تبخر الحلم.. وعندما وافقت الرقابة على المسلسل كان العمر قد تقدم بالفخراني ورفض ان يحقق حلمه وقال «أنا في مرحلة عمرية الآن لا تسمح لي بتقديم شخصية الملك فاروق فأنا اكبر سناً بكثير»، وتكريسا لصدقه ومصداقيته تنازل عن اهم احلامه الفنية.

ابن الشعب

وعن علاقة الفنان بالسلطة، قال الفخراني: «الفنان لابد ان يبقي على مسافة بينه وبين السلطة حتى يبقى محافظاً على كامل حريته الابداعية.. لكنه ابداً لن يكون بعيداً عن السياسة ومتابعة قضاياها خصوصاً المتعلقة بمجتمعه وبلده..».

ولم يخف يوماً الفخراني حبه للرئيس المصري الراحل انور السادات وكان يراه من اعظم حكام مصر عبر تاريخها ومع ذلك ورغم تلقيه دعوة لحضور حفل زفاف احدى بنات السادات اعتذر ولم يذهب وقال ان «الفنان ابن الناس والشعب ولا يجب ان يكون ابناً او تابعاً للسلطة».

وفي لقائه الأول مع الرئيس الراحل مبارك لم يتردد ان يسأل مبارك بصدق وجرأة عما يتردد من توريث الحكم لابنه جمال.. فما كان من مبارك الا ان اجابه بصدق وهو يقسم نافياً الأمر تماماً، وطلب من مبارك خلال هذا اللقاء عودة المسرح القومي «مسرح الدولة» الذي كان معطلاً ومغلقاً وقتها واستجاب مبارك لطلبه وكلف وزير الثقافة بالأمر وعاد المسرح القومي للعمل. اختير الفخراني السبوع الماضي عضوا في مجلس الشيوخ المصري بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديرا لهذا الفنان المهموم بقضايا بلده ليبدأ مرحلة جديدة يأمل ان تكون اكثر عطاء لبلده ولأمته سواء عبر مقعد الشيوخ او من خلال الفن عشقه الأول والأخير.

وعن عودته الى جمهور الشاشة الصغيرة في رمضان المقبل بعد غيابه عامين، قال الفخراني: «بالطبع انا سعيد بهذه العودة خصوصا وأنني عثرت على النص الجيد (نجيب زاهي زركش) للكاتب المبدع عبدالرحيم كمال ليكون هذا هو التعاون الخامس بيننا وبدأنا تصوير العمل بالفعل مع المخرج شادي الفخراني (ابنه)». وعما اذا كانت عضويته في مجلس الشيوخ ستؤثر على تواجده الفني قال: «الجميع يعرف ان الفن والتمثيل هو عشقي الأول ومهنتي التي اتشرف بها ولا اعتقد انه سيتعارض مع عضويتي النيابية حيث سأحرص على ان اؤدي دوري المجتمعي في المجلس من خلال المشاركة في تقديم الأفكار والرؤى لمختلف القضايا الوطنية والمجتمعية».

