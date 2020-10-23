نهار الكنانة

يعكف خبراء وزارة التربية والتعليم في مصر على التوسع في استخدام وسائل متعددة في التعليم، ودعم فكرة التعلم الرقمي، باستخدام المنصات الرقمية التعليمية، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري د. طارق شوقي، في تصريح خاص لـ«النهار»، ان الطلاب المصريين في الخارج يمكنهم متابعة القنوات التعليمية ومنصة البث المباشر وادمودو والدروس الالكترونية والكتب التفاعلية ومنصة التعليم المصري ولكن لا يستطيعوا رؤية منصة «ذاكر» او منصة المرحلة الثانوية حفاظا على الملكية الفكرية لمحتوى بنك المعرفة المصري.

من جهته، اكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين د. رضا حجازي، ان القنوات التعليمية والمصادر الرقمية، اصبحا مصدرا اساسيا في تعليم الطلاب.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، قناة فضائية مخصصة للتعليم تحت مسمى «مدرستنا»، على القمر الصناعي نايل سات، من خلال تردد: 12303 افقي / معدل الترميز: 27500 / معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وتذيع قناة «مدرستنا» محتوى المواد التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الاعدادي.

ومن المتوقع ان تتوسع وزارة التربية والتعليم في انشاء القنوات الفضائية، لاستيعاب جميع المراحل التعليمية، من السنوات الاولى (كي جي 1، كي جي2) وحتى الصف الثالث الابتدائي، وكذلك المرحلة الثانوية، اضافة الى التعليم الفني.

كما اعدت الوزارة مجموعة من المصادر الرقمية اضافية، للمساعدة في التحصيل العلمي للطلاب، اضافة الى انشاء قنوات على اليوتيوب لاذاعة الحلقات المذاعة على القنوات الفضائية.

