نهار الكنانة

كشفت نتيجة قبول الشهادات العربية للطلاب المصريين الدارسين بالدول العربية عن مفاجآت في القبول بالجامعات المصرية حيث قام مكتب التنسيق الالكتروني بتوزيع غالبية الطلاب على الجامعات الخاصة ونسبة ضئيلة جدا على الجامعات الحكومية وذلك لارتفاع المجاميع حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الطب للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الكويت 99.8% في حين ان نسبة الحد الأدنى للحاصلين على الثانوية العامة من مصر للكليات الطبية لم تتجاوز 98% وكانت كليات طب القاهرة وعين شمس والمنصورة وحلوان هي الأعلى في نسب القبول لطلاب المصريين بالكويت، ما ادى تقدم بعض اولياء الأمور بالتماسات الى السيد عطا المشرف على مكتب التنسيق بالتماسات لعرضها على اللجنة العليا للتنسيق للجامعات المصرية يطالبون بمساواة طلاب الثانوية العامة المصريين في الخارج بالدول العربية بزملائهم في الداخل في القبول بالجامعات الحكومية المصرية وعدم الاعتداد بالنسبة المقررة وهي 5% من عدد الطلاب في كل كلية.

من جهته وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار على استمرار مكتب التنسيق في تلقى طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة من العربية الى منتصف نوفمبر القادم للطلاب على الحاصلين على الثانوية العامة في الدول العربية وتأخرت نتائجهم، فيما رفض القائمون على مكتب التنسيق اعادة فتح اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية في كليات الفنون نظرا لبدء الدراسة في هذه الكليات والالتزام بالمواعيد المقررة قبل ذلك في اجراء الاختبارات داخل الكليات.

وقال سيد صافور مدير مكتب التنسيق انه استجابة لرغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية تم فتح مكتب التنسيق الكترونيا للطلاب المستنفذين للرغبات والذين لم يرشحوا الى اي كلية وذلك لاتاحة الفرصة امامه للتقدم الى الكليات المناسبة في ضوء الحد الأدنى للقبول بكل كلية والالتزام بنسبو الـ5% المقررة للقبول بالجامعات، وأتاح موقع التنسيق فرصة للطلاب المقبولين في الكليات المختلفة الى اعادة النظر في التحويل الى كليات اقرب الى اماكن سكنهم.

