دوليه

دفع ريال مدريد الاسباني وتحديدا مدربه الفرنسي زين الدين زيدان غاليا ثمن التفكير في الكلاسيكو، ومني بخسارة تاريخية أمام ضيفه شاختار الأوكراني 2-3 أول من امس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الكرواتي لوكا مودريتش (54) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (59) هدفي ريال مدريد، والبرازيلي تيتيه (29) والفرنسي رافايل فاران (33 خطأ في مرمى فريقه) والاسرائيلي مانور سالومون (42) أهداف شاختار الذي لعب في غياب 10 لاعبين بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد. وهي الخسارة الأولى لريال مدريد في ثلاث مواجهات ضد شاختار في المسابقة القارية العريقة بعدما تغلب عليه مرتين (4-0 و4-3) في دور المجموعات موسم 2015-2016.

كما هي الخسارة الثانية تواليا للملكي بعد الاولى امام ضيفه قادش 0-1 السبت في الدوري المحلي، والأولى له في مستهل مشواره على ارضه في تاريخ مشاركته في المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب بها (13)، والثالثة على التوالي في المسابقة (خسر ذهابا وايابا امام مانشستر سيتي في ثمن نهائي النسخة الماضية).

وفي المجموعة ذاتها، سقط انتر الايطالي في فخ التعادل أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-2.

وحسم شاختار النتيجة في الشوط الاول عندما حسمه بثلاثية في 13 دقيقة. وهي المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك ريال 3 أهداف في الشوط الأول في مباراة بدوري أبطال أوروبا. ودفع زيدان غاليا ثمن تفكيره في الكلاسيكو غدا أمام غريمه التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو، بابقائه على أبرز عناصره الأساسية على دكة البدلاء في مقدمتهم مواطنه كريم بنزيمة والالماني طوني كروس وايسكو وفينيسيوس ولوكاس فاسكيز على مقاعد البدلاء، كما قرر عدم المجازفة باشراك القائد سيرخيو راموس لعدم تعافيه كليا من الاصابة في الركبة. واضطر زيدان الى الدفع ببنزيمة وفينيسيوس في الشوط الثاني فتحسن الاداء نسبيا ونجح الفريق في تسجيل هدفين، قبل أن يشرك كروس دون جدوى، علما بأنه سجل هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر الأوروغوياني فيديركو فالفيردي ألغاه الحكم بداعي التسلل. وفي المجموعة الأولى استهل بايرن ميونيخ الألماني حملة الدفاع عن لقبه بطلا للمسابقة بفوز كاسح على ضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني 4-0 أول من أمس. وسجّل الفرنسي كينغسلي كومان (28 و72) وليون غوريتسكا (41) والفرنسي كورنتان توليسو (66) الأهداف.

وهو الفوز الخامس تواليا لبايرن ميونيخ في جميع المسابقات والسابع منذ انطلاق الموسم الجديد الذي استهله بلقبي الكأس السوبر الأوروبية والمحلية وأضافهما الى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال.

وكانت المباراة على وشك التأجيل بعد التخوف من ظهور حالات اجابية اخرى لكن الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» اقر اقامتها بعد ان جاءت نتائج الاختبارات الاضافية التي خضع لها بقية لاعبي بايرن ميونيخ صباح الأربعاء سلبية. وفشل الأوروغوياني لويس سواريز من رد ثأره الشخصي من بايرن الذي أذل فريقه السابق برشلونة الاسباني في ربع نهائي النسخة الماضية من المسابقة الأوروبية 8-2. وفي المجموعة ذاتها، أهدر سالزبورغ النمسوي فوزا في المتناول بعد تقدمه 2-1 على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي حتى الدقيقة 75 عندما سجل الضيوف هدف التعادل عن طريق البيلاروسي فيتالي ليساكوفيتش.

وفي المجموعة الثالثة حقق مانشستر سيتي الانكليزي بداية ناجحة بفوزه على ضيفه بورتو البرتغالي 3-1، في حقق أولمبياكوس اليوناني فوزا هاما على ضيفه مرسيليا الفرنسي 1-0 في المجموعة ذاتها. في المباراة الأولى، سجل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (20 من ركلة جزاء) والألماني ايلكاي غوندوغان (65) وفيران توريس (73) أهداف مانشستر سيتي، والكولومبي لويس فرناندو دياس (14) هدف بورتو.

ووجد المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا فريقه متأخرا في ربع الساعة الأول بعدما استغل دياس خللا دفاعيا وافتتح التسجيل بتسديدة قوية من داخل المنطقة (14)، لكن رد أغويرو جاء بسرعة بهدف من ركلة جزاء بعد عرقلة تعرّض لها رحيم سترلينغ من المدافع بيبي (20).

ومالت السيطرة مع هدف التعادل لصاحب الأرض لكن دون فعالية حقيقية. وحصل سيتي على ركلة حرة من على مشارف منطقة الجزاء انبرى لها الألماني بنجاح فلعبها من فوق الحائط الدفاعي بعيدا عن متناول الحارس الارجنتيني أغوستين ماريكسين (65). ومرر فودن الكرة الى توريس الذي تجاوز بيبي وسدد محرزا الهدف الثالث (73). وفي المجموعة المجموعة الرابعة عاد ليفربول الانكليزي بطل الموسم قبل الماضي بفوز ثمين من أمستردام بتغلبه على مضيفه أياكس الهولندي 1-0 في أمستردام. ويدين ليفربول بفوزه الى النيران الصديقة حيث سجّل المدافع الأرجنتيني للنادي الهولندي العريق نيكولاس تاغليافيكو الهدف الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35. وفي المجموعة ذاتها، ضرب أتالانتا الايطالي، مفاجأة النسخة الأخيرة عندما بلغ ربع النهائي للمرة الاولى في تاريخه قبل أن يخرج على يد باريس سان جرمان الفرنسي الوصيف، بقوة وعاد بفوز كبير من أرض مضيفه ميدتيلاند الدنماركي 4-0 وبنكهة كولومبية.

