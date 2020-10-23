دوليه

تتجه أنظار جماهير كرة القدم غدا السبت الى ملعب «كامب نو» معقل برشلونة الذي يحتضن لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

ويدخل الفريقان اللقاء وسط أداء متذبذب من الطرفين حيث خسر الغريمين في المرحلة الماضية في الدوري بسقوط ريال مدريد امام قادش الصاعد حديثاً الى دوري الأضواء 0-1، وبرشلونة أمام خيتافي بالنتيجة ذاتها، الا أن فريق المدرب الهولندي رونالد كومان استطاع أن يعود إلى سكة الانتصارات بفوز عريض على فرينكفاروش المجري 5-1 في دوري أبطال أوروبا، فيما واصل ريال نتائجه المخيبة بسقوطه المفاجئ على ارضه أمام شاختار الاوكراني 2-3 في الأبطال أيضاً. وسيكون الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أمام اختبار صعب في لقاء الغد في ظل الأزمة الهجومية التي يُعاني منها الفريق في السنوات الأخيرة. ولم يخسر زيدان خلال ولايته الأولى والحالية أي مباراة ضد برشلونة في معقل برشلونة «كامب نو»، حيث خاض هناك 5 مباريات، انتصر في مباراتين وتعادل في 3. وسيكون رقم زيزو مُهدد مع الأزمة الهجومية في الفريق. وظهرت مُعاناة ريال مدريد الهجومية بشكل واضح خلال الخسارة أمام قادش على الرغم من الفرص التي سنحت أمام بنزيما وفينيسيوس وفاسكيز خلال المباراة. وفي تلك المباراة سدد ريال 14 كرة منها 2 فقط بين العارضة والقائمين، بينما سدد قادش نفس عدد الكرات من بينهم 5 على المرمى. ويُعد هداف الفريق حتى الآن هو الشاب فينيسيوس جونيور بهدفين فقط، يليه كريم بنزيما وفيدي فالفيردي وسيرجيو راموس بهدف لكل منهم. وعلى الجانب الاخر عانى برشلونة الموسم الماضي من أزمة شديدة في الخط الدفاعي، حيث استقبل الفريق عدد كبير من الأهداف. ويبدو أن مشكلة الدفاع بدأت تتحسن بعض الشيء، حيث خاض برشلونة 4 مباريات في الدوري حتى الآن، واستقبل هدفين فقط في شباكه. ولكن أيضًا لغة الأرقام ليست كافية فقط للتأكيد على هذا التحسن، خاصًة وأن برشلونة لم يواجه مع بداية الموسم فريقا قويا بخلاف اشبيلية بطل الدوري الأوروبي الذي تعادل معه بهدف لمثله. لذلك ستكون مواجهة الكلاسيكو الاختبار الحقيقي لحل هذه المشكلة لبرشلونة، والذي سينتظره مواجهة أخرى من العيار الثقيل ضد يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا.

