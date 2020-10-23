دوليه

أبدى يورغن كلوب مدرب ليفربول، رضاه عن أداء الفريق بعد فوزه على مضيفه أياكس 1-0 أول من امس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا. وقال كلوب، في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت» عقب انتهاء اللقاء: «كان عرضا جيدا بما فيه الكفاية للفوز باللقاء، هذا ما تحتاجه، أعتقد أن كلا الفريقين كان بوسعهما لعب كرة قدم أفضل». وواصل: «الأمر كان غريبا، أرضية الملعب كانت عميقة وموحلة، قبل ثلاثة أيام كانت تبدو بشكل مختلف تماما، وكانت مختلفة أيضا في التمارين «. وأضاف: «لم نستغل فرصنا وكان هذا أمرا مخيبا، وحظي أياكس بفرصة كبيرة ارتدت من القائم، لكني في المحصلة سعيد من المباراة، ليست كرة قدم مشرقة لكننا أردنا النقاط الثلاث وحصلنا عليها». وفي خطوة غريبة، أخرج الالماني يورغن كلوب الثلاثي الهجومي المكون من السنغالي ساديو مانيه والمصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 60 ليدفع بالسويسري شيردان شاكيري والياباني تاكومي مينامينو والبرتغالي ديوغو جوتا، في وقت كان فيه صاحب الأرض يضغط بقوة بحثا عن التعادل. ودافع كلوب عن قراره قائلا «كنت مضطرا الى تغيير العديد من اللاعبين الذين لعبوا لفترة قصيرة قبل مباراة اليوم وبالتالي كنت متخوفا من الاصابات، وقد اتخذت قراري باستشارة الجهاز الطبي مع حرصي على ان يكون كل شيء على ما يرام».

