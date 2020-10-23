دوليه

أثنى مدرب بايرن ميونخ هانز فليك على أداء فريقه بعد الفوز الكاسح على ضيفه أتلتيكو مدريد 4-0، أول من امس، في مستهل حملته للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا. وتحدث المدرب الألماني لشبكة «سكاي» عقب المباراة، قائلًا «أداء الفريق كان جيدًا بحق، رغم أننا واجهنا فريقًا معقدًا، لكننا تعاملنا معه بطريقة رائعة». وأشار فليك الى الخطورة التي شكلها لاعبو فريقه على مرمى أتلتيكو، مضيفًا «أنا سعيد بالنتيجة وبالأهداف الـ4 المبهرة، فمن المهم بدء المشوار بانتصار». وعن دور لاعبه توماس مولر، قال «توماس يعرف كيفية استغلال المساحات، ويحسن اختيار المكان المناسب له، كما أنه يزيد على ذلك بقيادة الفريق داخل أرض الملعب». وأكمل: «أنا سعيد بما يقوم به، وبالطبع هو بمثابة الذراع اليمنى لي داخل الملعب».

وحول سبب تغيير المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أكد مدرب الفريق البافاري: «ليفا أمامه مباريات كثيرة هذا الموسم، وكان منطقيا ألا يشارك طيلة المباراة من حين لآخر».

من جانبه، قال لاعب الوسط الألماني ليون غوريتسكا: «احتجنا 10 دقائق لدخول أجواء المباراة، ولحسن حظنا لم يستطع أتلتيكو التسجيل من أول فرصة سنحت له في وقت مبكر».

