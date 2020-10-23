دوليه

انتقد رافاييل فاران مدافع ريال مدريد، فريقه بعد الهزيمة ضد شاختار الاوكراني 2-3، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وقال فاران في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية: «أعتقد أننا لم نلعب كما أردنا بشكل جماعي، أردنا الضغط على الخصم وايقاف الهجمات المرتدة، لكننا لم ننجح في ذلك». وأضاف: «لم نلعب للأمام لالحاق الضرر بالمنافس، تمركزنا كان سيئا دفاعيًا، وافتقرنا الى الضغط معًا، انها لحظة صعبة للفريق، لكن لدينا مباراة مهمة بعد 3 أيام، وعلينا التحضير لها بشكل جيد كي نفوز». وتابع: «كنا نطمح للفوز لكن لم ننجح، قدمنا كل شيء في الشوط الثاني وكنا أفضل، لكننا لم نسجل الكثير من الأهداف لتغيير مجريات المباراة». وأكمل: «لقد قاتلنا حتى النهاية، لكن على الجميع بذل قصارى جهدهم، وعلينا أن نتحد». وعن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، قال فاران: «أولًا، سنأخذ قسطا من الراحة ثم نستعد جيدًا لهذه المباراة، سنقدم كل شيء في الملعب، وعلينا القتال من أجل هذا القميص». وختم: «هذا الوقت ليس مناسبًا لالقاء اللوم على أحد، نحن نعاني تحت الضغط، نعلم أننا نمتلك مجموعة بجودة عالية وبالشخصية التي نمتلكها سنمضي قدمًا ولن نستسلم أبدًا».