دوليه

ساهمت المباريات التي أقيمت في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 والمباريات الفاصلة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2021 ولقاءات بطولة دوري الأمم الأوروبية والمواجهات الودية، بحصيلة اجمالية بلغت 120 مباراة، ساهمت كلها باحداث العديد من التغييرات في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهري عن اكتوبر 2020. ورغم احتفاظ بلجيكا بقمة الترتيب، لكن الفجوة ضاقت مع الملاحقين المباشرين، وذلك بعد أن فقدت بلجيكا 8 نقاط (1765 نقطة) اثر تعرضها لأول هزيمة لها منذ نوفمبر 2018، وجاءت عل يد انكلترا. في حين حصلت فرنسا الثانية على 8 نقاط لتعزز رصيدها بـ1752 بينما كسبت البرازيل الثالثة 13 نقطة بفضل انتصاريها في التصفيات العالمية وأصبحت عند 1725 نقطة. وبقي نادي العشرة الكبار دون خروج أو دخول منتخبات جديدة، لكنه شهد تحركات مهمة، فقد تقدمت اسبانيا مرتبة لتصبح سادسة (1639 نقطة) وتراجعت أوروغواي مرتبة واحدة (7 بـ1637) وكذلك فعلت الأرجنتين التي استفادت من انتصاريها في التصفيات لتتقدم مرتبة أيضا (8 بـ 1636) وهو ما دفع كرواتيا للمركز التاسع (1634) وظلت كولومبيا عاشرة (1631). اسيويا، تقدمت اليابان الى المرتبة 27 عالميا وتلتها ايران في المركز 29، وكوريا الجنوبية 38، ثم استراليا 42 ، فيما بقي الازرق في المرتبة 147 عالميا و29 قاريا لعدم خوضه اي لقاء رسمي أو ودي. وشهد هذا التصنيف قفزات جيدة لبعض المنتخبات، حيث كان مالطا أكبر المتقدمين (+6 مراكز، الترتيب 180)، بعد انتصارين على جبل طارق وولاتفيا وتعادل مع اندورا، كما نجح منتخب الجزائر في التقدم خمسة مراتب بفضل انتصاره على نيجيريا وتعادله مع المكسيك فأصبح في المركز (30، بـ1489 نقطة)، وتقدم منتخب المغرب أربعة مراتب بعد تعادله مع جمهورية الكونغو وفوزه على السنغال ليصبح (39، بـ1461 نقطة).