دوليه

ألغى الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أمس، معسكر المنتخب في أوروبا ومواجهتي انكلترا وأميركا في لندن الشهر المقبل، بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا في القارة. وكان الاتحاد الأسترالي في طريقه لتأكيد موعد المباراتين في نوفمبر، لكنه قال: «الوضع الحالي والذي يزداد سوءاً في كل أوروبا» أجبره على اعادة التفكير. وأضاف الاتحاد في بيان «بعد استشارة مسؤولي الصحة قرر الاتحاد الأسترالي عدم المضي قدماً في أنشطته في أوروبا هذه المرة، الاتحاد الأسترالي ملتزم تجاه عودة المنتخبات الأسترالي للعب في أقرب فرصة ممكنة، لكن ضمان صحة وسلامة اللاعبين والطاقم التدريبي أولوية قصوى للاتحاد الأسترالي». ويعني ذلك أن أستراليا لن تخوض أي مباراة رسمية في 2020 وستنتظر حتى مارس المقبل.وقال الاتحاد الانكليزي ان المنتخب ربما يواجه ايرلندا في مباراة ودية في ويمبلي يوم 12 نوفمبر قبل مواجهتي بلجيكا وآيسلندا في دوري الأمم الأوروبية في 15 و18 من الشهر نفسه.

