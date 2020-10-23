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يسعى الكويت والسالمية لتحسين الصورة الباهتة التي ظهرا عليها في دوري التصنيف عندما يواجهان برقان والصليبخات غدا السبت في افتتاح الجولة الثالثة من المسابقة والتي تشهد غدا أيضا لقاءي الفحيحيل مع اليرموك، والتضامن مع الجهراء.

وبعد أن غاب الأخضر عن الجولة الأولى، اكتفى بنقطة واحدة بعد تعادل مخيب مع الجهراء في الجولة الماضية، وفشل الفريق الذي يقوده المدرب اللبناني باسم مرمر في تشكيل خطورة على مرمى منافسه وعاني كثيرا أمام فريق لجأ الى الطريقة الدفاعية، ولا شك أن مرمر مطالب اليوم بايجاد الحلول المناسبة خصوصا أنه سيواجه برقان الذي من المتوقع أن يميل هو الآخر الى الطريقة الدفاعية.

ومن المنتظر أن يجري مرمر بعض التعديلات على التشكيلة التي واجهت الجهراء، كالدفع بالغيني سيكو كيتا أو تحويل الشاب بندر السلامة الى مركز الجناج بدلا من الظهير الأيسر، والبدء بعلي خلف الذي شارك بديلا في المباراة السابقة. ومن المتوقع استمرار غياب السوري أحمد الصالح والغاني عيسى يعقوبو بعد مشاركة الأول مع منتخب بلاده وقضاء الثاني اجازة عائلية.

في المقابل، يدخل برقان وفي رصيده نقطة مثل العربي لكنه حصدها من مباراتين تعادل في الأولى مع الجهراء 1-1، وخسر في الثانية أمام القادسية 0-3، وقدم برقان شوطا دفاعيا مثاليا أمام الأصفر لكنه انهار في الشوط الثاني وتلقى ثلاثة أهداف.

وفي المباراة الثانية، لا يبدو السالمية أفضل حالا من العربي عندما يواجه الصليبخات متذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط، ورغم أن تعادل السالمية مع كاظمة في الجولة الأولى كان مقبولا، الا أن الاكتفاء بنقطة في المباراة الثانية أمام خيطان لم يكن مرضيا، خصوصا أن السماوي تقدم مبكرا بهدفين قبل أن يعود خيطان ليتعادل 2-2. وهي بلا شك بداية غير جيدة لمدرب الفريق الوطني محمد المشعان الذي بات مطالبا بتحقيق الفوز في مواجهة اليوم بغض النظر عن المستوى المقدم. ويملك المشعان أوراقا مميزة بوجود الهداف البرازيلي باتريك فابيانو ومواطنه رونيريو ونايف زويد ومبارك الفنيني وحمد القلاف وفواز عايض. على الطرف الآخر، لا يزال الصليبخات يعاني بعد تلقيه خسارتين أمام الفحيحيل 0-2 في الجولة الأولى، وأمام الساحل 2-3 في الثانية، وهي المباراة التي قال عنها مدرب الفريق محمد عبيد أن فريقه حتى يستحق التعادل على الأقل لولا الهدف المتأخر للساحل.

وعلى ستاد نادي الشباب، يبحث الفحيحيل القادم من انتصار ثمين على كاظمة، عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي عندما يلتقي اليرموك وذلك للاستمرار في الصدارة التي يشاركه فيها القادسية والساحل. وظهر الفحيحيل الذي يقوده المدرب الوطني ظاهر العدواني بصورة مميزة وحقق انتصارين مستحقين على الصليبخات 2-0 وعلى كاظمة بهدف مدافعه السوري عبدالله الشامي. أما اليرموك فما زال يبحث عن نقطته الأولى بعد الخسارة أمام الساحل والتضامن بنتيجة 3-1 في اللقاءين. وفي مباراة رابعة، يلتقي التضامن صاحب النقاط الثلاث مع الجهراء الذي لديه نقطتان، وخسر التضامن أمام القادسية 2-3 في الجولة الأولى، ثم تغلب على اليرموك 3-1، فيما تعادل الجهراء في مباراتيه مع برقان والعربي بنتيجة 1-1.

