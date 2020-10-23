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اصدر اتحاد كرة السلة أول من امس جدول منافسات بطولة الدوري التي ستنطلق 8 نوفمبر المقبل. وسينطلق الموسم في 4 نوفمبر عبر اقامة مباراة كأس السوبر التي ستجمع الكويت مع كاظمة.

واعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد نظاما جديدا للدوري في النسخة الحالية للبطولة يقسم الفرق من خلالها الى مجموعتين الأولى تضم أصحاب المراكز في دوري الموسم الماضي الاول الكويت والرابع الجهراء والخامس العربي والسابع الشباب والتاسع التضامن والحادي عشر النصر والثالث عشر الساحل.

فيما تضم المجموعة الثانية أصحاب المراكز الثاني كاظمة والثالث القادسية والسادس اليرموك والثامن القرين والعاشر الصليبخات والثاني عشر برقان بحيث ستلعب كل مجموعة دوري من قسمين على أن تتأهل الفرق اصحاب المراكز الأربعة الأولى ثم تلعب الفرق الثمانية المتأهلة بنظام المقص «بلاي اوف» من ثلاث مباريات. وسيتأهل عنهم أربعة فرق للمربع الذهبي الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على ان يلعب بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «البلاي اوف» من ثلاثة مباريات وسيلتقي الفائزان في الدوري النهائي الذي سيقام بنفس النظام ايضا، كما ستتأهل الفرق الاربعة مباشرة الى الدوري الممتاز في موسم 2021-2022.

وستنضم الفرق الاربعة التي خسرت في ربع النهائي الى الفرق الخمسة التي لم تتأهل اصلا في بداية دور المجموعة لتحديد فريقين فقط يتأهلان للدوري الممتاز في 2021-2022.

وستلعب هذه الفرق التسعة دوري من دور واحد على ان يلتقي الاول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس بنظام البلاي اوف من ثلاث مباريات وبالتالي ستتأهل اربعة فرق الى مربع ذهبي تلعب فيه دوري من قسم واحد يتأهل من خلاله الاول والثاني الى الدوري الممتاز في 2021-2022 فيما ستبقى السبع فرق الاخرى في دوري الدرجة الاولى في الموسم بعد المقبل 2021-2022.

