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قال نادي الرياضات البحرية ان «الأكوابايك» بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية «UIM» أعلن أول من أمس فوز المتسابق يوسف العبدالرزاق ببطولة العالم للدراجات المائية 2020 في فئة «Gp1» وفئة «slalom» .وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في النادي سلمان الخليفان ان مدير عام «الأكوابايك» رايموندو جيرمانو أعلن فوز العبدالرزاق بعد اعلانه ختام بطولات الدراجات المائية لهذا العام.

واوضح الخليفان ان الاتحاد الدولي نظم الجولة الأولى لبطولة العالم في فبراير الماضي للمرة الأولى في الكويت وأحرز لقبها العبدالرزاق.واشار الى انه نتيجة لتفشي جائحة كورونا ألغى الاتحاد الدولي بقية الجولات وأعلن فوز العبدالرزاق بالبطولة لهذا العام.

