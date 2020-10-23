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تعثر القادسية أمام كاظمة بالتعادل معه 29-29 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس ضمن الجولة السادسة (الأولى من القسم الثاني) من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضاً عودة الكويت الى سكة الانتصارات بالتغلب على برقان 33-28، ومواصلة السالمية عروضه القوية بالفوز على العربي 24-20.

وبهذه النتائج انفرد الكويت بصدارة الترتيب برصيد 13 نقطة، يأتي بعده السالمية برصيد 10 نقاط وبفارق التسجيل عن القادسية صاحب الرصيد ذاته، ثم العربي 6 نقاط، وبرقان نقطتين، وأخيراً كاظمة نقطة وحيداً. وبهذا التعادل فقد القادسية نقطة هامة جداً في محاولته المنافسة الجدية على اللقب نظراً لأن مصيره لم يعد في يده، حيث حتى في حال فوزه في جميع مبارياته المتبقة لن يتفوق على الكويت الا في حال تعثر الأبيض في مباراة أخرى وهو ما ينطبق أيضاً على السالمية الذي يأمل في اللحاق بالمتصدر في ما تبقى من البطولة.

من جانبه تمكن كاظمة من تحقيق أول نقطة له في البطولة بعد أن انهزم في مبارياته الخمس الماضية وهو اوقف بهذا التعادل انتصارات الأصفر وصعب من مهمته في البطولة.

وفي المباراة الثانية استمر السالمية في تقديم عروضه القوية فبعد أن الحق بالكويت هزيمة تاريخية الجولة الماضية بعد 7 مواسم كاملة قضاها الأبيض دون هزيمة، استطاع أن يحقق انتصارا جديدا على العربي ويواصل تمسكه في المنافسة على اللقب، فيما لم يقدم العربي العرض المطلوب وفقد بهذه الخسارة الفرصة في المنافسة الجدية بعد أن بقي على رصيد 6 نقطة.

بدوره استعاد الأبيض نغمة الانتصارات بعد تقديم عرض قوي أمام برقان بقيادة مدربه الجديد الوطني هيثم الرشيدي الذي حل محل المدرب السابق المصري مجدي أبوالمجد المستقيل بعد الهزيمة من السالمية الجولة الماضية.

