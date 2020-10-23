دوليه

يسعى الأهلي المصري لحسم تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف نظيره الوداد المغربي اليوم في اياب نصف النهائي. وحقق الأهلي فوزا ثمينا بنتيجة 2-0 على ملعب منافسه في الدار البيضاء السبت الماضي. ويكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة وحتى الخسارة بفارق هدف للعبور الى نهائي البطولة التي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بها بـ 8 ألقاب. في المقابل يتعين على الوداد الفوز 3-0 أو بفارق هدفين شريطة تسجيله 3 أهداف على الأقل في مرمى الأهلي للصعود الى النهائي رقم 5 في مشواره بالبطولة القارية والثاني له على التوالي. وتعززت قوة الأهلي بعودة نجمه محمود عبدالمنعم كهربا بعد تعافيه من اصابة عضلية أبعدته عن لقاء الذهاب. كما تأكدت جاهزية محمد مجدي أفشة بعد زوال الآلام التي اشتكى منها في العضلة الخلفية.