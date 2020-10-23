الاخيرة

يحتاج الطفل بالعادة ليشعر بالرضا والسعادة ويصبح ثروة واعدة لمستقبل الأوطان، تعليم جيد وترفيه مدروس وهو الأمر القائم في الدول المتقدمة، ولدى الأشقاء في الخليج حيث تظهر مؤشرات التعليم الدولية تقدمهم بالتعليم العام والخاص ومازالت بعض دول الخليج تعتمد على «التعليم عن قرب» لا عن بُعد، ويتقارب تعليمهم العام في جودته مع الخاص لمعرفتهم أن الأمم لا تنهض بالقلة من خريجي التعليم الخاص والأجنبي تحديداً.

في الكويت حرمنا أطفالنا من التعليم الجيد عبر المناهج المتخلفة، وغياب التدريب المهني المستمر للمدرسين مع فرض التعليم الحكومي عن بعد والذي رفع مسؤولية التعليم عن كاهل المدرسين ووضعها بالكامل على الأهل غير المؤهلين بالضرورة لذلك، وتم إنجاح جميع الطلبة بنسب لا تعكس الواقع مما زاد التعليم الحكومي الكويتي ضعفاً على ضعف.

وزاد طين الأطفال بلة حرمانهم من وسائل الترفيه فوزارة الصحة أغلقت كل أماكن التسلية بالفنادق والأسواق رغم أن الأطفال هم أبعد الجميع عن الإصابة بالكورونا.

وسبقتها قبل ذلك شركة المشروعات السياحية التي أغلقت أغلب مشاريعها كالمدينة الترفيهية وحديقة الشعب وديسكفري ولم يبق على موقعها الإلكتروني إلا تسويق مطاعم أبراج الكويت التي سبق ان أغلقت لسنوات وبذا جاز تسميتها بشركة إغلاق المشروعات السياحية لا فتحها.

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آخر محطة: بالمقابل تتسابق دولنا الخليجية الأخرى على استقدام الأنظمة التعليمية الحكومية من دول مثل فنلندا وسنغافورة كما تتسابق على إحضار وافتتاح أكبر مشاريع الترفيه للأطفال بالعالم.

