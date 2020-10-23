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لندن - الوكالات: أظهر تحليل لقاح أكسفورد البريطاني نجاحه في توفير «استجابة مناعية قوية» لدى الاشخاص الذين تلقوا جرعات تجريبية منه في غضون ذلك، أكدت شركة «استرازينكا» المالكة للقاح المحتمل لفيروس «كورونا» أن وفاة الشخص المسجّل كمتطوع في تجارب اللقاح في البرازيل لن تعرقل تجارب اللقاح ودراسته.

وأوضحت الشركة فى تصريحات لصحيفة «TIME NOW NEWS» أن تجارب لقاح «استرازينيكا» «COVID-19» لن تخرج عن مسارها، وتم اتباع جميع العمليات الطبية في أعقاب الوفاة الأولى لأحد المتطوعين في البرازيل. كان رئيس فريق تجربة لقاح «كورونا» في أكسفورد أكد أنه ستكون هناك حاجة لأقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي حتى الصيف المقبل.

وحذر أندرو بولارد من ضرورة اتباع قواعد صارمة حتى لو أثبتت الاختبارات العالمية نجاحها، وقال، إن الجرعات الأولى من اللقاح لن تكون متاحة على الأرجح حتى العام المقبل- وبعد ذلك فقط للمجموعات الرئيسية مثل الأطباء في الخطوط الأمامية لعلاج «كورونا». وقال البروفيسور بولارد إنه يأمل أن تكتمل التجارب النهائية بحلول نهاية هذا العام لكنه أضاف «لن تعود الحياة إلى طبيعتها حتى الصيف على أقرب تقدير. قد نحتاج إلى أقنعة حتى يوليو المقبل».

