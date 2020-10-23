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في الوقت الذي ازداد الطلب على الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، ثمة من انتهز الفرصة ليقدم لنا كمامات مميزة، ففي اليابان، استحدثت شركة «دونات روبوتيكس» كمامة تساعد المستخدمين على مراعاة التباعد الاجتماعي وتقوم مقام أداة للترجمة.

ويعمل قناع «سي-فايس» من خلال نقل كلمات المستخدم عبر تقنية البلوتوث إلى تطبيق للهواتف الذكية يسمح للناس بالتخاطب على بعد عشرة أمتار.

وفي وسع الكمامة أيضا ترجمة حديث باليابانية إلى لغات أخرى، مثل الإنكليزية والكورية والإندونيسية.

ومن المرتقب طرحها في الأسواق في فبراير في مقابل أربعة آلاف ين (40 دولارا) لكن ينبغي وضعها مع كمامة عادية أخرى للاتقاء من «كورونا».

