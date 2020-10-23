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عاد ثلاثة من رواد الفضاء بنجاح إلى كوكب الأرض، بعد مهمة استمرت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، كانت كفيلة بأن يشهدوا تفشي جائحة «كورونا» خارج الكوكب. وانطلق الأميركي كريس كاسيدي، والروسيين، أناتولي إيفانشين وإيفان فاغنر.في رحلة نحو محطة الفضاء الدولية، في أوائل أبريل الماضي، بعد نحو شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية تحول «كوفيد-19» إلى وباء عالمي. وخضع طاقم المركبة لحجر صحي أكثر صرامة من المعتاد قبل الإقلاع في رحلتهم. وعاش الثلاثي في الفضاء منذ بداية الجائحة تقريبا. وغرد كاسيدي، من محطة الفضاء الدولية، بصورة يظهر فيها مرتديا كمامة.وقال في تغريدته «أدرب نفسي لواقعي الجديد عندما أعود إلى الوطن».

