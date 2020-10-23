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أعلنت الأمم المتحدة أن العقد الفائت هو العقد الأشد حرارة في التاريخ، وأن عام 2019، الذي شهد العديد من الكوارث الطبيعية، يسجل نهاية عقد بلغت خلاله الحرارة درجات استثنائية، تبعه ذوبان للجليد وارتفاع قياسي لمستويات البحار في الكرة الأرضية، نتيجة لتأثيرات الغازات الدفيئة التي تنتجها الأنشطة البشرية. وحصلت دول الشرق الأوسط على نصيبها من درجات الحرارة القصوى، وشهدت عدة دول في المنطقة موجات حارة غير مسبوقة، كتلك التي أودت بحياة 60 شخصاً في مصر عام 2015.

وتشير دراسة أجرتها الجمعية الملكية للأرصاد الجوية الى أن سكان المدن هم الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع درجات الحرارة في حين خلصت دراسة أُعدت ضمن مشروع «EuroHEAT» الذي تم بتنسيق من المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية وشملت تحليل تأثير الموجات الحارة على تسع مدن أوروبية، الى أن أعداد الوفيات خلال الأيام الحارة زاد بنسبة تتراوح بين 7% في ميونيخ، و33% في ميلانو. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالميا ترتفع معدلات الرطوبة ما يعني تعرض الملايين من الأشخاص حول العالم لخطر الاجهاد الحراري. يقيس العلماء درجة حرارة الوسط المحيط والرطوبة المصاحبة بمقياس يسمى «درجة حرارة المصباح الرطب» وتبلغ أعلى درجة قد يحتملها الجسد البشري على هذا المقياس 35 درجة، اذ يعجز الجسم البشري حال تجاوزها عن تبريد نفسه عن طريق افراز العرق بسبب ارتفاع معدلات الرطوبة ماينذر بتوقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل ثم الموت في غضون بضع ساعات.

وتشير دراسة نُشرت في مجلة» NATURE» نشرت في 2015 الى أن عددا من المدن الساحلية المنخفضة بما فيها أبو ظبي ودبي والدوحة والظهران وبندر عباس، تعد الأكثر عرضة لخطر تجاوز درجات حرارة «المصباح الرطب» سقف مايحتمله الجسم البشري، في غضون بضعة عقود ما لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. وتحذر الدراسة من أن درجات الحرارة في بعض دول الخليج قد تتجاوز 60 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الجاري ما سيجعل الحياة في المنطقة «مستحيلة».

ورجحت دراسة أجراها باحثون من الجامعة التقنية في زيورخ الى أن مناخ عدد من كبريات المدن في العالم سيشهد تغيرا دراميا بحلول عام 2050، حتى لو نجح العالم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة خلال العقدين المقبلين. وعبر تحليل مجموعة واسعة من المتغيرات المناخية، عمد الباحثون الى توأمة عدد من المدن لمقاربة طبيعة ما سيكون عليه المناخ في المستقبل. وخلصت الدراسة الى أن المدن الواقعة في نصف الكرة الشمالي هي الأكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة، على نحو درامي. وبحسب توقعات باحثي الجامعة التقنية في زيورخ، سيصبح مناخ مدينة الرياض السعودية الحار مماثلاً لمناخ الكويت الأشد حرارة، بحلول عام 2050، بينما سيشهد سكان مدينة الاسكندرية مناخا مماثلا لمناخ مدينة كراتشي الباكستانية التي شهدت عدة موجات حارة وفيضانات خلال السنوات الأخيرة، في حين ستعرف مدينة الضباب البريطانية شمس برشلونة الاسبانية.

