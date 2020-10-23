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أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات أنه تم بيع لوحة لفنان الشارع البريطاني بانكسي «شو مي ذي مونيه» (أرني لوحة مونيه) في لندن بمبلغ 7.6 ملايين جنيه إسترليني (8.5 ملايين يورو) . واللوحة هي محاكاة ساخرة للوحة «زنابق الماء» لكلود مونيه.

وسعى للفوز باللوحة 5 من هواة جمع الأعمال التشكيلية تنافسوا في مزاد عبر الإنترنت على مدى 9 دقائق.

وتعود لوحة بانكسي إلى العام 2005 وتستند إلى أحد الأعمال الشهيرة للرسام الانطباعي الفرنسي. وتتألف اللوحة الأصلية من جسر ياباني فوق بركة تنتشر فيها زنابق الماء، لكنّ بانكسي وضع في مياهها أيضاً خمسة مخاريط مرور برتقالية وعربة تبضّع قديمة.

وأوضح المسؤول الأوروبي لقسم الفن المعاصر في «سوذبيز» أليكس برانتشيك، أن بانكسي يعبّر من خلال هذه اللوحة عن «استهتار المجتمع بالبيئة إزاء الإسراف التبذيري في النزعة الاستهلاكية».

و«شو مي ذي مونيه» هي واحدة من سلسلة لوحات بعنوان «كرود أويلز»، عمد فيها فنان الشارع إلى تحوير كبريات الكلاسيكيات التشكيلية.

وتضمّ هذه المجموعة على سبيل المثال محاكاة ساخرة للوحة فان جوخ «عباد الشمس» تظهر فيها الأزهار باهتة، فيما تحولت «مارلين مونرو» التي رسمها أندي وارهول إلى كيت موس.

ولم تحطّم «شو مي ذي مونيه» الرقم القياسي الذي سجلته عام 2019 لوحة بانكسي «برلمان القرود» وهو 9.9 ملايين جنيه إسترليني (11.1 مليون يورو) وسجّل خلال مزاد سابق لدار «سوذبيز».

