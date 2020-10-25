الأمير: نتطلع لتعزيز أواصر علاقاتنا مع الولايات المتحدة

أول النهار

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية أعرب فيها لسموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مستذكرا مناقب ومآثر سموه رحمه الله ومشيرا الى انه كان صديقا شخصيا وأن الشعب الكويتي فقد قائدا متفانيا وفقد العالم دبلوماسيا لا يكل كما أعرب عن سروره بتقليد سموه -رحمه الله- وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى تعبيرا عن الامتنان له لجهوده في تعزيز الأمن في المنطقة كما عبر عن ثقته بأن البلدين سيعملان سويا نحو مستقبل التعاون الذي ارتآه صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله-، متمنيا لسموه الصحة والعافية.

وقد بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية الى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق التعازي والمواساة وعلى استذكار لمناقب ومآثر صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مجددا سموه شكره على وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى لسموه -رحمه الله-، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الكويت والولايات المتحدة الأميركية والشعبين الصديقين والتأكيد على التطلع المشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات والارتقاء به الى افاق أرحب خدمة لمصلحتهما، متمنيا له دوام الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأميركية الصديقة كل التقدم والازدهار.

وتلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من عبدالله غول رئيس الجمهورية التركية السابق أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه حفظه الله بوفاة المغفور له بإذن الله تعالي صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مستذكرا مناقب سموه -رحمه الله- ومسيرته الحافلة بالعطاءات والانجازات. كما ضمنها خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.

هذا وقد بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل وعلى ما أعرب عنه من تهنئة بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.

وبعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك نوردوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي اجتاحت عددا من المقاطعات والمدن في كمبوديا وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين وتشريد الآلاف راجيا سموه رعاه الله للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك نوردوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي اجتاحت عددا من المقاطعات والمدن في كمبوديا راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.

وبعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

وتلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من مارسيلو ريبيلو سوزا رئيس جمهورية البرتغال أعرب فيها عن خالص تهنئته لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وقد بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه من طيب المشاعر، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والتطلع المشترك لتعزيزها والارتقاء بها الى افاق أرحب متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

