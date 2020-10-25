«الداخلية»: غداً فتح أبواب الترشح لانتخابات مجلس الأمة

أول النهار

أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح غد الاثنين الموافق 26 الحالي، على أن يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء الموافق 4 نوفمبر المقبل.

وقالت الوزارة «وفقاً لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وبناء على المرسوم رقم (150 لسنة 2020) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم (1506) الصادر يوم الاحد الموافق 25/10/2020 يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 26/10/2020 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء الموافق 4/11/2020».

ودعت كل من يريد الترشح لعضوية مجلس الأمة مراعاة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية، أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـالذات الالهية، الأنبياء والذات الأميرية. وعن كيفية الحصول على طلب الترشح وتقديمه طالبت الداخلية ان يتقدم طالب الترشح إلى مدرسة خولة المشتركة للبنات الكائنة بمنطقة الشويخ السكنية قطعة 2 بالقرب من إدارة شؤون الانتخابات، من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً لاستلام طلب الترشح الذى أعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية ويتولى طالب الترشح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشح وتوقيعه ويدفع طالب الترشح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون ديناراً عن طريق الكي نت «knet» ويحصل على إيصال بالسداد ويتوجه طالب الترشح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التى يريد ترشح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشحه لاغياً.

وعن كيفية التنازل عن الترشح قالت الوزارة للمرشح الحق في التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذى قدم فيه طلب الترشح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الاقل، ولا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشح فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.

ودعت من يريد ترشيح نفسه من الفئات متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها فعليـه مـراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

وقالت: إذا كان من يريد ترشح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشح.

