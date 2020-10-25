«الصحة»: نسبة وفيات «كورونا» في الكويت الأدنى على مستوى العالم

أول النهار

أكدت ‏وزارة الصحة أن المنظومة الصحية في البلاد تطبق أحدث البروتوكولات العلاجية والفنية الآمنة المتبعة في أكثر النظم الصحية تقدما والصادرة بتوصيات من المنظمات الدولية المختصة. وأكدت في بيان صحافي أن نسبة الوفيات في البلاد بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» لا تزال الأدنى عالميا ما يبين قوة المنظومة الصحية وفعالية البروتوكولات العلاجية المتبعة. وشددت على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للوقاية من الإصابة مهيبة بالجميع تحري دقة المعلومة قبل تداولها لما قد تمثله المعلومات الطبية المغلوطة من مخاطر على صحة وحياة من قد يستمعون إليها ويأخذون بها. ودعت الى استقاء المعلومات الطبية والفنية من المختصين وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها فيما يخص بروتوكولات العلاج المتبعة والتشكيك فيها مستنكرة بعض محاولات تزييف الحقائق وتناقل مغالطات من شأنها زعزعة ثقة المرضى وذويهم في المنظومة الصحية الوطنية. وأعربت الوزارة عن شديد أسفها لمحاولة انكار جهود المنظومة الصحية وتضحيات كوادرها عبر ما أثير عن رفض المستشفيات استقبال بعض حالات الاصابة بفيروس كورونا والتي تستدعي التدخل الطبي. وقالت إن ذلك «أمر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا» مؤكدة أن هناك بروتوكولات علمية وفنية تحدد طرق العلاج وحالات الدخول إلى المرافق الصحية وآلية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها. وأكدت انها انطلاقا من مسؤوليتها وحماية للمجتمع من خطر المعلومات المغلوطة شرعت باتخاذها الاجراءات القانونية ضد من يروج أو ينشر معلومات طبية خطأ من غير المختصين من شأنها أن تودي بصحة وحياة الآخرين. على صعيد اخر، أعلنت وزارة الصحة امس السبت تسجيل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 120927 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 744 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ «كونا» إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 123 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد- 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة. وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5194 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 870754 فحصا.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 670 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 112110 حالات.

