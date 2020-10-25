.. اختنقنا

الأولى

إلى متى ستظل الكويت مقفلة؟

وإلى متى ستبقى الأعمال معطلة؟

وإلى متى سيبقى المواطنون والمقيمون حبيسي الإجراءات الاحترازية المبالغ فيها؟

وإلى متى ستظل الأغلال تقيّد حركة الناس وتمنع العجلة الاقتصادية من الدوران؟

وإلى متى سيتحمل المواطن جمود الحياة الاجتماعية وتقطّع الأواصر الأخوية؟

وإلى متى ينتظر طلاب المدارس والجامعات العودة إلى دور العلم لتلقي المعارف وجهاً لوجه ومن دون حُجب إلكترونية أثبتت أنها لا تفي بالغرض، ولا تقدم المطلوب؟

هذه الأسئلة وغيرها هي التي طرحها المواطنون ولا يزالون يطرحونها حتى اللحظة من دون أن يجدوا لهم سميعاً أو مجيباً.

صحيح أن الدولة لم تلجأ إلى الحظر بنوعيه الجزئي والكلي إلا لحماية المواطن والمقيم من أخطار كورونا.. وصحيح كذلك أنها بذلت كل ما في وسعها لتحد من انتشار الفيروس، وتمنع آثاره وتداعياته، وصحيح كذلك أن مختلف الوزارات تعاونت كل التعاون للوقوف في وجه هذه الجائحة التي لم تكن في الحسبان، لكن الصحيح كذلك هو أن الناس امتثلوا للتعليمات، وخضعوا للإجراءات، وأغلقوا مصالحهم طوعاً لا كرهاً، ورضوا بأن يظلوا قابعين بين جدران بيوتهم أملاً في أن تخف الغمة أو تنتهي، وهذا ما لم يحدث حتى تلك اللحظة، وما يبدو أنه لا يزال بعيد المنال.

ولأن القدرة على الاحتمال لها نهاية، فما من بُد إلا أن يتساءل الناس: وماذا بعد؟ وهل الكويت بدعٌ من الدول أم هي كغيرها من جيرانها الأقربين، ومن أصدقائها في مختلف قارات العالم؟

لقد آن الأوان أن يعيد المسؤولون النظر في وسائل مواجهة جائحة كورونا، فليس المنع أو الحظر سبيل الوقاية الوحيد، وليس التشدد طريق الخلاص من الفيروس اللعين، بل لابد أن هناك طرقاً أخرى تضمن السلامة الصحية، ولا توقف عجلة الحياة في مختلف المناحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، فلماذا لا تكون الكويت رائدة في هذا المجال فتسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها، مع اتخاذ ما تشاء من تدابير واحترازات ليس من بينها حظر الأنشطة، ومنع بعض الأعمال. وبصراحة أوضح نقول: إن بقاء الوضع على ما هو عليه من إغلاق ومنع وحظر لكثير من مرافق الدولة سيكون ضرره أكبر من نفعه إن لم يكن على المدى القريب أو المتوسط فعلى المدى البعيد.

ولننظر مثلاً إلى التعليم العام، وما أصابه من ترد وجمود وتردد في اتخاذ القرار، وما سيؤدي إليه ذلك كله من آثار سلبية على المتعلمين، ثم على الوطن والمواطنين. ولننظر كذلك إلى الأسواق وما حاق بها من كساد وبوار، وإلى رحلات السفر وما لحق بها من جمود وسكون، وإلى سائر المصالح الحكومية التي عجزت عن تلبية مطالب المراجعين، وإنجاز معاملاتهم، رغم اللجوء إلى ما يسمى بـالتعامل الإلكتروني الذي ليس فيه من اسمه سوى الحصول على الموعد، وعلى المواطن بعد ذلك أن يراجع المصلحة أو المؤسسة أو الوزارة.

الخلاصة هي أن البلد مغلق أو شبه مغلق، وأنه لا يحتمل أكثر من ذلك، فيكفي قرابة 9 أشهر من وقف الحال وتعطيل الأعمال.

أعيدوا للكويت حيويتها ونشاطها، وافتحوا نوافذها وأبوابها، وحطموا كل القيود والأغلال والأصفاد التي تعيدنا إلى الوراء، مع أن العالم من حولنا يتقدم دائماً إلى الأمام.

إنها دعوة للانفتاح، وليست مطالبة بالتساهل في مواجهة كورونا التي يكفي للوقاية منها الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية المعتمدة محلياً ودولياً.

حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وأهلها من كل مكروه وسوء.

النهار

