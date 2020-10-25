مصر تقيل المسؤول المسيء للكويت

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القاهرة- كونا: أقالت الحكومة المصرية أمس معاون وزيرة القوى العاملة وأحالته إلى تحقيق فوري بسبب اساءته الشخصية إلى الكويت ورموزها، فيما أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله استدعاء السفير المصري لدى البلاد وابلاغه طلباً رسمياً إلى حكومة بلاده بردع هذه الممارسات المشينة وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين.

واستنكرت وزارة القوى العاملة المصرية أمس ما صدر من أحد مسؤوليها من الإساءة بحق دولة الكويت ورموزها وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشخصي فيسبوك. ورفضت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية كليا ما صدر من أحد مسؤوليها، مشددة على انها اتخذت الاجراءات القانونية على الفور بحق المسؤول عن هذه الإساءة. واكدت أن ما صدر من هذا المسؤول يعتبر تجاوزا واخلالا ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية حيث إن ما صدر من هذا المسؤول جاء من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الوزارة عن أنها قامت بإقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه فضلا عن احالته الى التحقيق فورا أمام لجنة قانونية على مستوى عالٍ للتحقيق في الموضوع واصدار قرار بايقافه عن العمل فترة التحقيق.

وأكدت وزارة القوى العاملة في ختام بيانها حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت شعبا ودولة لاسيما في ضوء اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الزكية تضامنا مع بعضهما البعض.

واضافت أن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها الى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين. وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اعرب أول من أمس عن استنكار واستياء ورفض دولة الكويت الشديد للإساءات الصادرة من معاون وزيرة القوى العاملة المصرية واستهدفت الدولة ورموزها معتبرا إياها ممارسات مشينة تستوجب من السطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية بحق هذا المسؤول الرسمي.

وقال الجارالله في بيان صادر عن وزارة الخارجية إنه تم استدعاء سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد طارق القوني وذلك في أعقاب الإساءات التي صدرت مساء الخميس عبر وسائل التواصل الاجتماعي على لسان معاون وزيرة القوى العاملة المصرية.

وذكر الجارالله أنه نقل للسفير المصري استنكار واستياء ورفض دولة الكويت لصدور مثل هذه الإساءات ومن مسؤول رسمي في الدولة والتي استهدفت الكويت ورموزها. وأوضح أن وزارة الخارجية الكويتية طلبت رسميا من السلطات المصرية بأن تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من ورائها للتحقيق وذلك للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين بعد ما تعرضت له من مساس. وأضاف أنه أبلغ السفير كذلك بأن وزارة الخارجية الكويتية ستتابع ما ستتخذه السلطات المصرية من إجراءات والتي على ضوئها ستحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع هذه الإساءات للكويت ورموزها وإعادة الاعتبار للعلاقة الأخوية بين البلدين وضمان عدم المساس بها.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن رفضه واستنكاره لهذه الإساءات في حق الكويت ورموزها، مؤكدا أنه قد تلقى اتصالا من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية أكدوا خلاله عزم السلطات المصرية اتخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول عن هذه الإساءات.