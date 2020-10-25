الكويت تحذر: «الرسوم المسيئة» تشعل روح الكراهية والعداء والعنف

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عواصم- الوكالات: حذرت الكويت من مغبة دعم بعض الخطابات السياسية الرسمية لروح الكراهية والعداء، مؤكدة استياءها البالغ من استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم-، فيما ندد مجلس التعاون الخليجي بالمواقف الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام والمسلمين ودعا إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح... (طالع ص 16)

واعلنت وزارة الخارجية أن الكويت تابعت باستياء بالغ استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم-، مؤكدة تأييدها لبيان منظمة التعاون الإسلامي الذي يعبر عن الأمة الإسلامية جمعاء وما جاء به من مضامين شاملة رافضة لتلك الاساءات والممارسات.

وحذرت الوزارة في بيان لها الجمعة من مغبة دعم تلك الاساءات واستمرارها سواء للاديان السماوية كافة أو الرسل -عليهم السلام- من قبل بعض الخطابات السياسية الرسمية والتي تشعل روح الكراهية والعداء والعنف وتقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوأدها واشاعه ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم.

كما حذرت من مغبة الاستمرار في دعم هذه الاساءات والسياسات التمييزية التي تربط الاسلام بالارهاب لما تمثله من تزييف للواقع وتطاول على تعاليم شريعتنا السمحاء الرافضة للارهاب فضلا عما تمثله من اساءة بالغة لمشاعر المسلمين حول العالم.

في غضون ذلك استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف المواقف الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام والمسلمين، ودعا إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح. وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إن الحجرف أكد أن تصريحات ماكرون التي وصفها بـ غير المسؤولة تزيد من نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب، ولا تخدم العلاقات القوية بين الشعوب الإسلامية وشعب فرنسا. وأضاف أن الظرف يتطلب بذل الجهود لـ تعزيز ثقافة التسامح والحوار بين الثقافات والأديان بدلا من الخروج بـ مثل هذه التصريحات المرفوضة والدعوة للاستمرار في نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.

ودعا الحجرف إلى نبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها واحترام مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم بدلا من الوقوع في أسر الإِسلاموفوبيا الذي تتبناه المجموعات المتطرفة. ووجه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نداء إلى قادة دول العالم والمفكرين وأصحاب الرأي لتحمل المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق كل من يسعي للسلام والتعايش.