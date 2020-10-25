«الصحة»: نسبة «وفيات كورونا» في البلاد الأدنى عالمياً

الأولى

أكدت ‏وزارة الصحة أن المنظومة الصحية في البلاد تطبق أحدث البروتوكولات العلاجية والفنية الآمنة المتبعة في أكثر النظم الصحية تقدما والصادرة بتوصيات من المنظمات الدولية المختصة.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن نسبة الوفيات في البلاد بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لا تزال الأدنى عالميا مما يبين قوة المنظومة الصحية وفعالية البروتوكولات العلاجية المتبعة. وأعربت الوزارة عن شديد أسفها لمحاولة انكار جهود المنظومة الصحية وتضحيات كوادرها عبر ما أثير عن رفض المستشفيات استقبال بعض حالات الاصابة بفيروس كورونا والتي تستدعي التدخل الطبي.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 120927 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 744.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 670 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 112110.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 123 ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة. وأضاف أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5194 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 870754 فحصا.