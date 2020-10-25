«نزاهة» أحالت مسؤولين للتحقيق لإضرارهم بالمال العام

الأولى

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة عن إحالتها تقريراً أعدته لجنة تحقيق في مشكلة حول ما نُسب الى اشرافيين وآخرين من شبهات واتهامات بالتقصير والإهمال بواجباتهم الوظيفية مما ألحق ضررا جسيماً بأموال جهة الإدارة التي يعملون بها نتيجة عدم قيام المبلغ ضدهم ببذل العناية اللازمة لإعداد دفاعها بالدعاوى القضائية المرفوعة من قبل احدى الشركات المحلية. وأفادت نزاهة بأن نتائج ما قامت به من أعمال تحقيق وتحرٍ وجمع معلومات أدت إلى الاطمئنان لتوافر أدلة واضحة على وجود شبهة ارتكاب جريمة الاضرار بإهمال بالمال العام المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. وأكدت نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، متى ما توافرت بها الاشتراطات الشكلية والموضوعية الواردة في قانون رقم (2) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.