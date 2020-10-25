الديرة.. «غلقة»!

وطن النهار

لم تكن الشدة يوماً حلاً.. ولا التعنت سبيلاً للوصول الى أي غاية.. ولا حتى الاقتناع بأن كل مانعمله هو الصح دائماً.. لكل فعل ردة فعل.. إلا اجراءات التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد التي صنعت بل انجبت ردود أفعال وتأثيرات لم تكن يوماً حاضرة على جدول أعمال أي مؤتمر عالمي ولا حتى موجودة في توقعات مراكز الانذار المبكر أو حتى مؤسسات الاستخبارات العالمية.

منذ زمن طويل والعالم يحتاط لثقب الاوزون، أو البحث عن تبعات رئة العالم حين احترقت غابات الأمازون، او التحسب لملفات البرامج النووية لعدد من دول العالم، ولكنه لم يضع حسبانا لفيروس لايرى بالعين المجردة انطلق من مدينة ووهان الصينية وسرى مسرى الهواء حول العالم أجمع حتى انتفض لمواجهته باجراءات غير مسبوقة.

عنوان الاجراءات واحد لم يتغير هو «الغلق» وهذا ما يسمى في علم النفس «الحل السهل» طالما تجهل ما تواجهه وكيفية التعامل معه. الكويت لم تكن بمنأى عن الاجراءات العالمية والانصات جيدا لمنظمة الصحة العالمية والتي الى يومنا هذا يخرج علينا أمينها ليحذر بطريقة تشاؤمية لا يمكن إلا أن تحبس أنفاس الناس خوفا من خطر داهم.

لم نعترض يوماً على اجراءات قامت بها الحكومة هنا بالكويت لصد الجائحة، وتجاوزنا عن عدة اخفاقات لها على اعتبار أن عثرات البداية محمودة لاستدراك نجاحات تجاوز الأزمة، بل صفقنا وهللنا لشخصيات تسيدت المشهد طوال الأشهر السبعة الماضية حتى إن الاصطفاف الشعبي لم يكن مسبوقا الا قبل 30 عاماً حين وقع الغزو العراقي على البلاد.

أسهمت الاجراءات بلا شك في «بطء» الانتشار ولكنها لم تمنعه، أسهمت كذلك بتكوين الخبرات لمواجهة الفيروس ولكن ما زلنا لسا على قدر يسير من الخبرة المتوازنة والمتوازية في التعامل مع الجائحة وآثارها وتسيير أمور الحياة العادية وتحقيق متطلباتها..

اصبحنا نذهب دائماً للحل السهل في المنع والفرض والحظر واطلاق اللاءات غير المدروسة فقط لأننا مازلنا في «عاصفة» الوباء العالمي الذي لا أحد يعلم متى سينتهي وما سبيل الخلاص منه ومع هذا مازلنا في دائرة الانغلاق.

ما كلفة القرارات؟! لا أحد يعلم.. هل حين تم اتخاذ اجراءات الغلق الشامل والعام كانت هناك اعتبارات لأسر انحبست بين الجدران.. أو لطفل حرم من ممارسة طفولته بشكل اعتيادي؟ او حتى من نيل احتياجاته والقليل من اهتمامات المسؤولين.. أو كانت هناك على الأقل «حسبة بدو» لكلفة غلق المحال ووقف الأنشطة واتباع اسلوب «سكر سكر».

الشباب الذين قالت لهم الحكومة شقوا طريقكم في القطاع الخاص، هل استمعت لأحدهم بعدما جلسوا في منازلهم ينتظرون «رأفة» مجلس أو حكومة بتعويضهم ثم تصبح قضية هذا التعويض مجالا للمساومات بين السلطتين حتى سقط القانون بطريقة أشبه ما تكون بمشهد مسرحي لا يتقنه الا السياسيون المتمصلحون؟!

هل حين لجأنا الى التعليم عن بعد أسسنا قاعدة له أم تركناه لمصير مجهول على اعتبار ان «الكل ناجح»؟، هل راقبنا أسعار أجهزة الحاسوب أو وفرناها لطلبتنا؟ هل أدركنا عظم الكارثة التعليمية التي سنجنيها لسنوات طويلة فقط لأننا لا نريد تجمعات طلابية كان من الممكن تنظيمها بألف طريقة وطريقة.. ولكن دائما وكالعادة نذهب للسهل.. شاشة وعرض سريع وتعليم بلا تقييم ولاعزاء للمتلقين والطلبة.

هل تلمسنا احتياجات الأسرة النفسية أم اكتفينا بمقولة «شيبون بعد الاقساط وتأجلت»؟ هل راجعت جهة مسؤولة معدلات حالات الطلاق والعنف والجفاء بل حتى حوادث الانتحار؟.. لم نقم سوى بصرف إبر مسكنات لتحقيق «الاستقرار الاجتماعي» في ظل أزمة وقودها التجمعات العائلية أكثر من الاختلاط في سوق أو جمعية أو مطعم أو مقهى..

قراراتنا المتناقضة كانت في كثير من المواقف محل تهكم.. طائرات عادت الى مطارات الاقلاع بعد قرار سريع وهي في الأجواء.. صالونات حلاقة ممنوع فيها حلاقة اللحية.. فتح محال الخام والاستمرار بغلق الخياطين.. الاستمرار بالعزل المناطقي لأيام طويلة ولم نجن منه إلا فائدة «والله طبقنا كل شي حتى العزل شنسوي أكثر» .. تطبيق الحظر الشامل ونمنح العائلات 24 ساعة مهلة للتجمع في الشاليهات والمزارع والجواخير لنضرب بشعار حملة المواجهة «نتباعد لنجتمع» عرض الحائط.

لم نكن يوما ضد قرار يحقق المصلحة العامة.. ولكن على المسؤولين ادراك الآثار ومنع استفحالها.. فنحن اليوم في زوبعة أزمة اقتصادية حادة لا نعلم الى أين ستجرفنا الى القاع أم يكون حظنا «المجهول» بالتعلق بآخر مركب قد يمر علينا في غياهب بحر لجي.

الدعوة العامة للمسؤولين هي اتباع التوازن بين اجراءاتهم الاحتياطية وترك الحياة تمشي على طبيعتها بشيء من الحذر دون اللجوء لـ «الممنوع» مع عدم اللعب على وتر «التخويف» في رسائلنا التوعوية.

قدموا للناس نموذجا خاصا بالكويت فليس اتباع ما تفعله باقي الدول دائما هو الانجع طالما اننا في مصير واحد بمواجهة وباء عالمي لا أحد يدرك نهايته، ويستغله البعض لمصالح شخصية في البقاء والاستمرار في المناصب. اجعلوا الناس تشعر بالأمن الاجتماعي دون التهوين من الاجراءات الوقائية.. اعطوهم جرعة من الأمل بأن الحياة لا تقف وأن الأمر يحتاج الى مزيد من الكفاءة والقدرة على ادارة الازمات.

لا اقتصاد لا حياة.. ماذا تنفع اجراءاتنا اذا لم تقابلها نظرة للحفاظ على ارزاق الناس وتسيير حياتهم بصورة على الأقل شبه طبيعية مع بعض من التشدد في منع التجمعات باعتبارها النار التي ستأكل هشيم الصحة العامة.

لا تشكيك ولا تقليل من الجهود.. هذا الشعار الذي انتهجته «النهار» عند البدء بإعداد ملف عن مخاطر غلق البلد.. الهدف تعليق جرس الانذار بل ودقه لعل صوت بندوله يرن في اذن المسؤولين في الحكومة ليتحركوا لانقاذ ما يمكن انقاذه اقتصاديا واجتماعيا ونفسياً وأولا وأخيراً صحياً.

