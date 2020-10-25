«الكواشيت»: الحكومة رمتنا في الخلاء.. بعد منع المخيمات

وطن النهار

قيل قديماً ان «الممنوع مرغوب» وقيل كذلك «اذا اردت ان تنشر شيئاً فامنعه» هذه هي الحال في الكويت الان، فبعد ان حظرت الدولة التجمعات، ومنعت المخيمات واغلقت السبل المشروعة لالتقاء الناس، بدأ التحايل وانتشر الالتفاف على القانون، وظهرت على السطح ظاهرة جديدة لم تكن مألوفة ولا معروفة قبل جائحة «كورونا».

الظاهرة الجديدة هي تجمعات الشوارع او «الكواشيت» التي زاد عددها وكثر مرتادوها في الطرقات والشوارع الرئيسة، عندما لم يجد الناس متنفساً متاحاً لهم.

المواطنون شيباً وشبابا اتخذوا من الشوارع منتديات لهم، فيها يتجمعون وفيها يتحاورون ومنها ينطلقون الى بيوتهم بعد قضاء اوقات غير قليلة متحابين متجاورين لا يرتدون كمامات ولا قفازات، بل ولا يراعون ابسط الاجراءات الاحترازية.

وربما يسأل سائل: ما الذي دفع هؤلاء إلى اقامة تلك التجمعات؟

الجواب واضح وصريح وهو: ان اماكن الترفيه كلها اوصدت في وجوههم، فلم يجدوا بداً في الالتقاء في الشارع العام، وهي في كل الاحوال رسالة واضحة مفادها ان الحظر ليس حلاً وان المنع ليس علاجاً، دعوا الناس يخيمون واشترطوا عليهم من الاجراءات ما تشاءون ثم حاسبوا المتجاوز والمخالف ، فليس بالحظر وحده يسلم الانسان.