دشتي: أماكن الترفيه تجدِّد الهمة وتمنع الاكتئاب

وطن النهار

قالت الاختصاصية الاجتماعية حوراء دشتي: إن الترفيه أو الترويح عن النفس من الحاجات الأساسية للإنسان، وفي الترويح عن نفسه يجد الإنسان السعة والفسحة والانبساط وإزالة مشقة وتعب الضغوط اليومية إلى جانب الأعمال الوظيفية، فيدخل السرور إلى قلبه وينتقل من حال إلى حال آخر وخاصة في أوقات الفراغ التي يسعى بها للخروج من المنزل والتواجد في أماكن الترفيه ليعيد التوازن بين متطلباته العقلية والبدنية ويجدد همته وينفس عن نفسه فيبتعد بذلك عن الاكتئاب والأفكار الانتحارية أو الوقوع في الجريمة خاصة وقد قلت الساعات الدراسية والعملية بشكل ملحوظ مع هذه الأزمة، مشيرة الى ضرورة اعادة فتح ما تم إغلاقه لتكون المنقذ والمنفذ من الملل والضجر وضيق الصدر وما ينسي الإنسان ما لديه من آلام نفسية أو حسية ويخفف من وطأتها. واضافت دشتي: ومع هذا نجد أن أبسط الوسائل التي كانت في السابق متاحة كالسينما والحدائق والمتنزهات المعنية بذلك لاحتواء المراهقين والشباب والراشدين وكذلك الكهول.. أصبحت في خبر كان وقد طال بنا الانتظار لمعرفة الخطة المدروسة التي من المفترض وضعها في عين الاعتبار والتدرج في تنفيذها لتعود الحياة لمجراها الطبيعي ويعود معها نشاط ابنائنا في الأماكن المناسبة والمخصصة لذلك وما يتناسب ومراحلهم العمرية التواقة دائما إلى وجود سبل الترفيه في بيئة متجددة واعية لحاجات الشاب الكويتي وطاقاته الواجب تفريغها بأمان واطمئنان وخاصة مع محدودية وتقليص فرص السفر في الوضع الحالي مع ما يرافقه من حجر صحي وإجراءات احترازية توجب منا المزيد من الانتظار إلى استقرار الأحوال وضمان الصحة الوقائية. وتابعت: السؤال الذي نناشد به اليوم حكومتنا إلى متى وإلى أين.. ونحن آملون بدورنا كمتخصصين عملنا على إيجاد حلول وبدائل أنسب ما تكون حينها وتزامنا مع تدهور الأوضاع في بداية الأزمة مما سعينا باجتهاد شخصي منا لتوفيره لأبنائنا على مدار الشهور السابقة من أنشطة منزلية داخلية لاحتواء أجواء انتشار المرض والمفاجئات والقرارات المتعاقبة من حظر وغيره واستطعنا بفضل من الله توفير عدة خيارات آمنة وضعناها كحلول مؤقتة منشأها الوالدين والأسرة، وانتهت صلاحيتها الافتراضية حاليا وهو الأمر المتوقع إذ لا يوجد لدينا أقلها وزارة للسعادة تسعى إلى متابعة صحة الفرد النفسية وتوفير سبل السعادة والأمان له مع ما يواجهه بشكل يومي من أحداث ومواقف بحاجة إلى إعادة النظر في وضعه ومن عدة زوايا في إمكانية خلق مناخ صالح يحفز أقلها من إنتاجيته وقدراته على الإبداع والاستثمار في نفسه وفي بيته ومن ثم في وطنه وأرضه وهو ينعم بالرفاة كمواطن متوازن نفسيا وعقليا وجسمانيا.

