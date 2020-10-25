المواطنون: كفى إغلاقاً.. «اختنقنا»

وطن النهار

مع بداية انتشار فيروس كورونا « كوفيد- 19» وارتقائه الى درجة جائحة توقف نبض الحياة في العالم خلال ايام معدودات، فتوقفت الاعمال والانشطة بانواعها واغلقت المحال والاسواق واتخذت كل الاجراءات التي من شأنها تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، ومع استمرار الوضع لاشهر عديدة تكبدت الدول خسائر اقتصادية كبرى على اثر توقف الاعمال والطيران التجاري والاسواق والوضع في الكويت لم يكن مختلفا عن بقية دول العالم فقد توقفت كل معالم الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتماشيا مع الوضع في العالم واعادة الحياة من خلال خطة تدريجية عادت الامور الى طبيعتها باستثناء عدة امور مازالت مؤجلة مثل حركة السفر والزام المسافرين بمدة حجر صحي وتوقف صالات الافراح ولعب الاطفال والترفيه والمسارح ودور السينما ومجالات اخرى، الامر الذي جعل المواطنين والمقيمين يشعرون بالملل والاختناق والضغط النفسي ناهيك عن تعرض الكثير من المؤسسات والشركات لخسارة اقتصادية كبرى جراء ارتباطها بتلك المجالات الممنوعة والتي من المفترض وحسب خطة الحكومة الى العودة العمل تدريجيا وبحسب اشتراطات وقائية وصحية.

« النهار» استطلعت آراء المواطنين والناشطين للوقوف على تأثير تأخر عودة الحياة الطبيعية وامنياتهم في هذا المجال فكانت السطور التالية:-

في البداية قال الناشط التربوي د. علي البلوشي: مع بدايات ازمة انتشار مرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ومع تطبيق الدولة للحظر كتبت مقالة احذر فيها من الاثار والتبعات النفسية والسلوكية والتي قد تصيب الاشخاص ناهيك عن مخاطر المرض، فمن المعروف ان الشخصية الانسانية تكره وتنبذ القيود وعدم الحرية وبطبيعة النفس البشرية التي لا تحبذ تلقي الاوامر وعدم القدرة على امتلاك الحق في اتخاذ اي قرار شخصي.

واضاف: في مواجهة هذا المرض تعاني كل الدول من عدم امكانية تطبيق النمذجة فالوباء جديد على العالم وليس هناك نموذج او مثال ناجح وناجع يمكننا تقليده او السير على خطاه فاضطرت الدولة لتطبيق الحظر بمراحله والتشديد على عدم التقارب الاجتماعي والجسدي اضافة الى منع التجمعات واغلاق دور السينما والغاء موسم التخييم في البر وشبه اغلاق المطارات والرحلات كمحاولة للحد من انتشار المرض، مشيرا الى ان هذا يغير نظام حياتنا قسرا وليس بارادتنا وهذا له تبعات ممزوجة بالخوف من المجهول ويسبب اضطرابا وقلقا نفسيا واجتماعيا واحيانا يعبر الانسان عن قلقه وعدم رضاه عبر سلوكيات وتصرفات غير سليمة لاننا انحرمنا من عاداتنا اليومية والروتينية وحقنا في الحياة الطبيعية.

وقال البلوشي: برأيي اننا بذلك ننقل الرعب والقلق وهذا المنع قد يسبب هشاشة نفسية والاصح انه علينا التعايش مع الوضع الجديد مع الاخذ بكامل الاحتياطات الصحية والوقائية وان يتغير نظامنا الصحي اليومي بممارسات اكثر حرصا وصحة ووقاية وتصبح جزءاً من نظام حياتنا الجديدة مثل غسل اليدين باستمرار وعدم التقارب الجسدي والاجتماعي في الاماكن المزدحمة واستخدام المطهرات ومواد التعقيم والمنظفات للشخص نفسه ولاماكن العمل والمرافق والخدمات والابتعاد عن التجمعات غير الضرورية وعدم مشاركة الاجهزة والادوات مع الاخرين وهذا بالنهاية من مصلحة الفرد نفسه واكثر صحة واماناً له ولتعود وتدب الحياة الطبيعية والمشاركة المجتمعية عند الافراد وترتفع حالتهم المعنوية وبالتالي يرتفع مستوى المناعة.

أضرار اقتصادية

بدورها قالت الناشطة الاجتماعية فرح الخياط: اضرار اقتصادية على الكويت ومعيشية على كثير من الناس لا يستطيعون تحملها، «الناس تبي تعيش».

اتمنى فتح جميع الانشطة اسوة بالبلدان الاخرى مع وضع الاشتراطات الصحية ففي بعض الانشطة التجارية والمشاريع بسبب الاغلاق اصبحت مفلسة ووضعت المواطن صاحب المشروع بازمة اقتصادية صعبة ممن لديه عمالة وايجارات.

واضافت: فلا تزال الكثير من الانشطة والاعمال متوقفة مثل السفر خارج البلاد فانه ليس متاحا كالسابق واذا خرج المواطن الى السفر بالخارج فانه يخضع لرجوعه البلاد الى حجر منزلي مدة 14 يوما،فتجد المواطن مضطراً الى قضاء الاجازة او بعض الوقت مع العائلة في استئجار منتزه او شاليه وفي هذا الوقت يتم استغلال المواطن بقيمة ايجارية عالية فليس الجميع لديه القدرة على دفع مبلغ 600 الى 1000 دينار في عطلة نهاية الاسبوع فقط، وانا كناشطة اجتماعية أفقد الكثير من الفعاليات الخيرية مثل فعاليات ومبادرات اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة والاحتفال مع دار المسنين وغيرهم من مرافق، واتكلم بصفتي مدربا معتمدا اتمنى فتح جميع المعاهد والدورات للاستفادة العامة اسوة بالدول الشقيقة مثل الامارات والسعودية التي انطلقت على الانفتاح السياحي والترفيهي ونحن في الكويت «ووناستك محدودة» رغم امتلاكنا الكثير من الامكانات التي تؤهلنا للتحول السياحي.

ولا ننسى معاناة بعض اولياء الامور مع تطبيق الدراسة عن بعد مع تطبيق «تيمز» الذي الى هذا اليوم يعاني منها البعض نتيجة عدم معرفة كيفية دراسة ابنائهم بعد رفع اسعار الاجهزة في بعض المتاجر واستغلال اولياء الامور.

ظروف استثنائية

اما الناشط والاعلامي فيصل الخليفي فقال: يمر العالم حاليا بظروف استثنائية منذ انتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»، وحتما هذه الجائحة اثرت على الكويت مثل باقي دول العالم فقد اعتاد شعب الكويت على ممارسة عدة انشطة في حياته الطبيعية فشعب الكويت شعب متحاب معتاد على التواصل والتزاور والمشاركات الدائمة في المناسبات الاجتماعية المتعددة، مشيرا الى ان ظروف انتشار الوباء حال دون الاستمرار بتلك العادات والطقوس الاجتماعية، وبعد مرور عدة اشهر ونحن نواجه هذا الوباء بازدياد الوعي لدى المجتمع بخطورة هذا المرض وكيفية الوقاية منه.

واضاف: يجب علينا الآن العودة الى ممارسة الحياة الطبيعية والعودة لاقامة الافراح والمناسبات الاجتماعية وفقا للاشتراطات الصحية اللازمة والتي من شأنها حماية ارواح الناس فقد اصبح من الصعب الاستمرار في توقف الحياة دون نتيجة قريبة تشير لنهاية هذا الوباء بالتزامنا بالاجراءات الصحيحة لتحقق لنا بإذن الله الوقاية من هذا الوباء فالتعايش مع المرض هو الحل الامثل لمواجهته طالما لم يكن هناك لقاح، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

السينما والمسرح

وقال الناشط الاجتماعي الفنان محمد اشكناني: بالنسبة للسينما والمسرح نتمنى ان يعاد افتتاحها بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي بطريقة «كرسي وترك» وارتداء الكمام كما هو الوضع المطبق في المطاعم والكافيهات والمستشفيات، وانا عن نفسي مشتاق للمسرح كتابة وتمثيلا واتمنى الجميع يلتزم بشروط التباعد الاجتماعي وعدم السلام باليد وتبادل القبل لانه اذا كلنا التزمنا فترة بسيطة سوف نقدر بإذن الله ان نعدي هذه المرحلة لكي ترجع الحياة لطبيعتها تدريجيا وعلينا ان نتعاون مع جميع الجهات الحكومية لنجتاز هذه المرحلة الصعبة.

واضاف: كل شي تمت اعادة فتحه مثل الاندية والمطاعم والكافيهات كل شيء بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمام فلماذا لا تعود السينما والمسرح وتعمل من جديد بنفس الطريقة التي طبقت على المجالات الاخرى مشيرا الى ان تلك الاماكن تعتبر المتنفس الوحيد في ظل عدم امكانية السفر بالوقت الحالي. وكان للناشطة غادة العنزي رأي مغاير حيث قالت: برأيي ان الحكومة ليست متعمدة اغلاق الاماكن الترفيهية وهذا الامر ماكان ليحدث الا لمصلحة الناس وحفاظاً على سلامتهم وعدم انتقال العدوى لهم في ظل تزايد حالات الوفيات والاصابات، شخصياً اتفهم موقف الحكومة واؤيد الاجراءات لان الوضع جداً خطر وغياب الوعي عند اغلب الناس.

واضافت: علينا ان نصبر قليلا على فتح الاماكن الترفيهية لانه لا يصح ان نتصرف بناء على ان «ماكو الا العافية» ونرفع درجة الوعي والمسؤولية عند فئة الشباب تحديداً.

المرحلة الخامسة

من جهتها، قالت الكاتبة د. ايمان الخباز في ظل ظروف عالم اصيب بوباء فيروس كورونا..هذه الجائحة التي شلت العالم بأسره على جميع الاصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية بل وحتى السياسية لتترك آثارها على المرحلة الخامسة التي قررت الحكومة تأجيلها بسبب التهاون في التعامل مع الجائحة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

واضافت: كان يجب على الحكومة أولا تفهم احتياجات الشعب للعودة الى ممارسة الحياة الطبيعية والعوده للانفتاح واشراك الشعب في عملية اتخاذ وصنع القرار..فكل أزمة تخلف بذورا جديدة وانطلاقة جديدة.. و«كورونا» ازمة وتعدي بشراكة مجتمعية واعية ودروس مستفادة بلا شرط أو قيد.

زيادة الوعي

ومن جانبها، قالت الباحثة والمعالجة بالطب التكميلي هبة نظر: يجب علينا ان ننظر الى الحياة بشكل ايجابي وذلك بغض النظر عن الاحداث وعن الظروف المحيطة بنا، حيث انها في بعض الاحيان تكون سهلة وفي بعض الاوقات قد تكون صعبة، لذلك يجب ان نتعلم كيف تكون نظرتنا للحياة ايجابية، حيث ان النظرة الايجابية من اهم مقومات الحياة والسعادة، القصد كيفية تأقلمنا مع ظروف فيروس كورونا وماذا يحدث في العالم كله وليس مقتصر علينا فقط.

واضافت: هي فرصة لزيادة الوعي بالتأقلم مع هذه الاوضاع والظروف وكيفية الاحساس بالإيجابية في هذه الظروف بان اغلب وسائل الترفيه توقفت من سفر ودور السينما وغيرها من وسائل الترفيه، فلنجد متعتنا والاحساس بالايجابية والسعادة والراحة بعامل ووسائل اخرى وكيفية تأقلم تفكيرنا معها حتى لا نصاب بالمشاعر السلبية خاصة في هذه الظروف لانها ستسبب بانخفاض مقاومة الجهاز المناعي لاجسامنا الذي يعتبر خط الدفاع الاول للجسم واول عامل مهم يحتاجه الانسان في هذه الفترة لمقاومة فيروس كورونا او اي نوع من جميع الامراض.

وقال المحامي سعود النجادة: أرى من الضروري التصدي لبطء عملية الانتقال للمرحلة الخامسة والخروج من دائرة الرهان على الوعي المجتمعي حيث ان العالم بأسره بات عارفا وحافظا للاشتراطات الصحية للتصدي لفيروس كورونا وطرق الوقاية منه كما ان هذه الازمة مقدمة لمستقبل جديد وليس مزيدا من السلطوية على احتياجات الشعب الذي أثقلته هذه الجائحة وأهلكته على جميع المستويات، لافتا الى اننا نحتاج الى الديموقراطية للتعامل مع هذا الوباء من منطلق تعاون وتفاؤل لا تهاون.

