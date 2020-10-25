سياسة المنع والحظر.. خراب بيوت

وطن النهار

ماذا فعلت «كورونا» بالمطاعم والمقاهي الشعبية؟ وماذا حدث لرواد تلك المقاهي ولأصحابها والعاملين فيها؟

في جولة سريعة على تلك المقاهي كان المشهد يتحدث عن نفسه، طاولات فارغة، ومقاعد تبحث عمن يشغلها او يجلس عليها، وعمال بسطاء ينتظرون الزبائن فلا يجدونهم، ويبحثون عن الرواد، فلا يجدون لهم الا آثاراً قليلة وأعداداً متواضعة تستوعبها اصابع اليدين.

وقد زاد الأمر سوءاً أن المقاهي منعت من تقديم (الشيشة) ففقدت احدى أهم وسائل جذب الزبائن إليها، فماذا يفعل مرتادو المقاهي الشعبية اذا لم يحصلو على بغيتهم من الأرجيلة؟

يقول أحد أصحاب المقاهي، إن نسبة الارتياد تدنت الى مادون الـ 10%، فقد انصرف عنا الزبائن، وبعدما كان مدخول اليوم الوحد يصل الي 400 دينار أو يزيد تقلص في الوقت الحالي الى ما دون الـ 20 ديناراً، رغم ان الايجارات كما هي، ومعاشات العمال لم تقل.

وأضاف: لماذا لا تسمح السلطات المختصة بـ«الشيشة» مع الزامنا بأي اجراء صحي وقائي، ولو وصل الأمر الى ان يحضر الزبون شيشة معه؟ لماذا التضييق المبالغ فيه؟

ومضى يقول: ان الخسائر فادحة، ولن يكون امامنا الا التخلص مما يزيد على 50% من عدد العمال، وبالتالي يفقدون موارد رزقهم، ويظلون عاطلين في شوارع الديرة بما يمثله ذلك من خطر على أنفسهم وعلى المجتمع بأكمله.

أما الزبائن فقال أحدهم: منع تقديم الشيشة في المقاهي كمنع تقديم الوجبات الغذائية في المطاعم، فالمقهى بلا شيشة ليس له أي لزوم، ولذلك أطالب بأن تسمح السلطات المختصة بتقديمها مع تطبيق كل ما تطلبه من اجراءات واحترازات صحية، فكل مواطن وكل مقيم سيمتثل لتلك الاحترازات لأنه يخاف على نفسه، قبل أن يخاف عليه الآخرون.

واستطرد قائلاً: قبل كورونا كنت لا تجد مكانا في هذا المقهى، أما الآن فالصورة كما ترى خواء في خواء، الطاولات فارغة، والزبائن غائبون، والجو كئيب.

وعلى مقهى آخر في منطقة حولي جلس ثلاثة زبائن كل على طاولته يحتسون الشاي ويتأملون المكان. قال أحدهم المقهى ليس لـ«الوناسة» وحدها، بل اننا ننجز فيه بعض الأعمال، ونتفق على بعض الأشغال، ومن ثم فان منعه من بعض انشطته يحرمنا من هذا كله.

وطالب مثلما طالب به الآخرون، فقال: اعيدوا «القهاوي» الى سابق عهدها، ونحن على أتم استعداد لتنفيذ أي اجراء صحي وقائي، واذا خالفنا فالقانون موجود، والعقوبة حاضرة ولن يفلت أحد من الحساب.

