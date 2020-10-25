تطبيق الاشتراطات.. حرب استنزاف ضد موظفي البلدية

وطن النهار

هل ستكون البلدية جاهزة ميدانيا في الفترة المقبلة بما انها من الجهات الحكومية النشطة التي قالت كلمتها خلال المراحل الأربع التي مرت بسلام طوال الفترة الماضية خاصة في تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية، ومن الطبيعي ان تأخذ الحيز الأكبر في الخارطة اليومية نظرا لطبيعة الجهود التي تقوم بها قطاعاتها واداراتها المختلفة من نظافة عامة واشغالات طرق وخدمات وتراسل الكتروني ومتابعة اجراءات المقابر وغيرها من المهام الموكلة اليها من الرقابة على المطاعم وتوصيل طلبات ومتابعة اقفال المولات والمجمعات لمنع انتشار الفيروس، ومحال تجارية، وصالونات حلاقة رجالية ونسائية، ومعاهد صحية، ومحال لعب الأطفال وبقالات متنقلة، لا أحد يشكك في قدرات البلدية وتميزها الجهد الذي قامت به الكوادر الوطنية التي شمرت عن سواعدها في كل الأماكن لمتابعة سلسلة الاجراءات والقيود لمواجهة مفاجآت وتقلبات الفيروس وضرره الصحي على جميع المواطنين.

لكن هذا لايعني ان الطاقة التي استنزفتها لن تقل تدريجيا، خاصة ان الكوادر الوطنية والكوادر الاخرى قد وصلت لدرجة من الارهاق نتيجة الجهد الماراثوني اليومي الذي يعتبر أشبه بحرب استنزاف بما أن كورونا أصبح أزمة صحية وواقعاً يوميا يجب أن نتعايش معه، ولا يعني أن نغلق الاقتصاد او نعلقه لفترة قد تكون مجهولة. السؤال الذي يطرح نفسه في الأيام المقبلة ويحتاج لاجابة دقيقة هو: هل البلدية قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات التي ستواجهها ميدانيا لتقوم بالتزامها كجهة فعالة نشطة تؤدي عملها باتقان، أم أنها ستقع في المحظور والارهاق والربكة.

في هذا الجانب أكدت مصادر مطلعة أن البلدية ستحتاج الى دعم لوجستي ميداني لضرورة الاستعانة بفرق ميدانية أخرى أو متطوعين لسد باب النقص الذي تعاني منه وغير واضح للعيان، نتيجة انهاء خدمات بعض العمالة الوافدة التي كانت تعمل في بعض القطاعات والادارات ما سبب خللا غير مرئي وعدم توفير البدائل من قبل ديوان الخدمة حتى هذه اللحظة بالشكل المطلوب والمتفق عليه. واشارت المصادر الى أن الطلب الذي تقدمت به البلدية من ديوان الخدمة المدنية توفير عدد 400 موظف وموظفة من الكويتيين بجميع التخصصات في مجموعات الوظائف المختلفة لسد النقص بعد قرارات انهاء خدمات بعض الموظفين الوافدين، لكن الديوان قام بتوفير عدد أقل من العدد المطلوب للبلدية. واوضحت أن الوقت الذي قامت به البلدية بالاستغناء عن خدمات بعض الموظفين الوافدين تنفيذاً لسياسة الاحلال وتكويت الوظائف وصولاً للاعتماد على الكوادر الوطنية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تطبيقاً لرؤية توظيف الكويتيين محل الوافدين كان توقيتا غير مناسب، لاسيما انها قامت بتسليم قرارات انهاء الخدمة الى الموظفين المستغنى عن خدماتهم لاستكمال اجراءات انهاء الخدمة، مشيرة الى أن أعداد المستغنى عن خدماتهم من الموظفين الوافدين تفوق الأعداد المطلوبة من قبل الديوان تنفيذاً لسياسة الاحلال، معللة لو أنها قامت بتأجيل عملية انهاء خدمات العمالة الوافدة بعد انتهاء جائحة كورونا لكان أفضل من ناحية الاستقرار الميداني للبلدية.

ولفتت المصادر الى أن الاسراع في عملية في عملية التكويت وعدم توفر البدائل بالسرعة الممكنة أوجد ثغرات ميدانية كما انها أنه أثر سلبا في بعض القطاعات سواء المالية والاقتصادية والقانونية وتقنية ونظم المعلومات اضافة الى الوظائف الهندسية لسد النقص في هذه الوظائف.

عودة الروح

وقالت إن البلدية في الفترة السابقة نجحت وتفوقت ميدانيا في السيطرة على كل الصعوبات التي واجهتها وفق قرارات مجلس الوزراء، في متابعة مدى التزام أسواق محال التجزئة بالاشتراطات و صعوبة السيطرة على مرتادي الأسواق الشعبية، لاسيما بعد عودة الروح مرة اخرى، لافتة الى أنه تم رصد مجموعة ملاحظات وسلبيات ستتبعها البلدية مع تطبيق المرحلة الخامسة او فتح الدولة بشكل كلي حسب التوصيات التي ستعمل عليها. واشارت الى أن التحديات التي ستواجهها البلدية خلال الفترة المقبلة هي متابعة عمليات التنظيف والتعقيم اليومي لشركات النظافة في كل المحافظات وتوزيع المراقبين والمفتشين لمتابعة سير العمل، وكذلك ومراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية في المولات والمجمعات والأسواق التجارية والمحال وأسواق التجزئة بجميع أنواعها، بالاضافة الى الرقابة على المخيمات الربيعية بعد حظر فترة التخييم ورصد المخالفين الذين قاموا بكسر القانون وانتشروا في شمال البلاد وجنوبها وفتح بعض المرافق الاخرى كدور السينما والحدائق العامة وغيرها. كما أكدت أنها ستوكل اليها مهام أخرى في الفترة المقبلة ما يدخلها في دوامة التنظيم والاستقامة، بعد قرب فترة انتخابات مجلس الأمة، الأمر الذي سيجعلها تحتاج لقوة اضافية وخدمات مساندة لتسيطر على الوضع الكلي في الدولة، لافتة الى أن البلدية لديها القدرة على احداث عملية التوازن الميداني، بشرط ان يتوفر البديل الجاهز الذي يعمل بكفاءة أصحاب الخبرة وهذا أمر متفاوت في ظل الظروف الحالية.

