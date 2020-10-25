الأطفال: «نبي نلعب.. وين نروح؟».. أطلقوا سراحنا

وطن النهار

في زمن «كورونا» الاطفال لا يذهبون إلى المدارس ولا يتلاقون، ولا يرى بعضهم بعضاً، ولا يحاورون المعلمين أو يحاورهم المعلمون. في زمن «كورونا» لا حدائق ولا متنزهات يرتادها الاطفال، ويمضون داخلها اوقاتا ممتعة خصوصاً في هذا الجو الرائع الذي لاتنقصه حرارة الصيف اللاهبة ولا برد الشتاء القارس الشديد. في زمن «كورونا» الاطفال قابعون في المنازل لا يجدون الا الالعاب الالكترونية مع ما تمثله من اخطار على صحتهم العامة، وعلى سلامة العيون بالتحديد.

في زمن «كورونا» يدفع الاطفال ثمن تجاوزات الكبار، مع انهم من المخالفات براء، فليس من بينهم من يكسر القانون ويتجاوز التعليمات، ويتعمد القفز فوق الاجراءات الصحية التي فرضتها السلطات المختصة من أجل محاصرة الفيروس ووقاية الناس من شره الذي يبدو حتى اللحظة انه مصر على المكوث لوقت غير قليل. الاطفال الذين فقدوا متعة الخروج والتنزة في الحدائق العامة والمتنزهات بعدما فرض عليهم المكوث في البيت اناء الليل واطراف النهار، يدفعون ثمن استهتار الكبار الذين لا يأبهون بارتداء الكمامات والقفازات، ولا يمنعون انفسهم من ارتياد التجمعات التي لا تراعي التباعد الاجتماعي ولا تنقذه، وكأن الامور عادية، والاحوال طبيعية رحمة بالاطفال، افتحوا الحدائق والمتنزهات والساحات الشعبية وصالات الالعاب وافرضوا عليها ما تشاءون من اجراءات السلامة والوقاية، وحاسبوا من يخالفها من الكبار، فليس معقولاً ان يجني الاباء على ابنائهم فيكونوا سبباً في بقائهم «محبوسين» بين جدران البيوت.

يكفي الصغار الابرياء حرمانهم من مدارسهم، التي اعتادوا عليها، وملاعبهم التي الفوها، ولا اقل من فتح الشواطئ، والساحات والحدائق والمتنزهات امامهم ليفرغوا منها طاقاتهم ويمارسوا هواياتهم ملتزمين باقصى درجات الحيطة والحذر وبأشد اجراءات الامن والسلامة، فبقاء هؤلاء بين الجدران لا يقل خطرة عن الفيروس نفسه. الخلاصة: اطلقوا سراح هؤلاء الصغار وراقبوهم وحصفوهم، ووفروا لهم كل أسباب المتعة والوقاية، ولا تحرموهم من متعة اللعب واللهو النافع المفيد ومتعة ارتياد حديقة الحيوان وذلك لن يحدث ما لم يلزم الكبار انفسهم بالاجراءات الوقائية فلا يتجاوزها ولا يستهينوا بها.

إذن فالمطلوب مزيداً من الحذر، ومزيداً من الحيطة وشيئاً من المتعة لابنائنا الصغار.

