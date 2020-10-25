بوحمد: زيادة معدلات القلق والاكتئاب والمشكلات الأسرية

وطن النهار

مع ظهور فيروس كورونا «كوفيد- 19» وانتشاره على مستوى العالم اتخذت الكويت اسوة باغلب دول العالم اجراءات احترازية لمحاربة انتشاره بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية والدول الكبرى ومن ضمنها الحظر الجزئي والكلي لدعم مبدأ عدم الاختلاط والتباعد الاجتماعي، ومع تحقيق هذا المبدأ فوائد كثيرة ومنها الحفاظ على المنظومة الصحية من الانهيار لكن استمرار المشكلة لمدة تزيد عن الـ 7 أشهر تسبب بنتائج عكسية اضرت بكثير من المجالات ناهيك عن الاسر والافراد ومن ضمنها الاثار السلبية النفسية بسبب العزلة والمشاكل الاسرية والتأثر باخبار الاصابات والوفيات وامور اخرى تحدثت عنها الاستشارية الاسرية والمعالجة النفسية الدكتورة فواطم بوحمد، حيث قالت: فرض تفشي وباء كورونا على الناس حول العالم المكوث في منازلهم، وأُغلقت الحدود، واهتزت اقتصادات تحت وطأة انتشار العدوى إن أمعنا النظر في الاجراءات الصحية المتشددة عند الدول في العزل الاجتماعي، وقد يصعب على المرء أن يرى كل هذه الأحداث أمامه دون ينتابه الشعور بالوحدة، والقلق، والتوتر، والإعسار المالي، فتحولت هذه المشاعر الى مخاوف قوية تجتاح الصحة النفسية للناس.

واضافت بوحمد : ومن هنا يجب علينا الاهتمام ومراقبة معدلات القلق، والاكتئاب، والمشاكل الزوجية والاسرية التي ازدادت في الفترة الاخيرة مع استمرار هذه الاجراءات، فأصبح الهاجس من هذا المرض القاتل مصاحبا معه الكثير من القلق الذي بدأ يطفو على السطح فيما يتعلق بالفترة القادمة، لا سيما مع أنماط السلوكيات الصارمة والحذرة وهذا الأمر سيكون له الأثر العميق على حياتنا الاجتماعية وكيفية تفاعلنا جسدياً مع الآخرين من حولنا. وتابعت : كما أن العودة إلى الحياة لن تكون بالسهولة التي تبدو عليها، وتغيير المعايير الطبيعية للحياة بعد أزمة كورونا سيظل عائقاً يؤرق الكثير من الأشخاص وخاصة عند النساء اللاتي مازلن يعانين من آثار الخوف على أطفالهم وأهلهم ، فعلى حسب خبرتي في النساء فأعتقد بأنهن سيعانين من إرهاق التفكير عند خروج أبنائهن الى الحياة مرة أخرى. وقالت: فيجب علينا جميعا أن نكون مستعدين للتعايش مع فيروس كورونا وخاصة فى هذه الأوقات مع انتشار الموجة الثانية للفيروس، التي تشهدها أغلب الدول، نتيجة الشعور بالملل أو التقليل من خطر الفيروس بنشر نظرية المؤامرة والخدعة. وختمت بقولها إن الغالبية من المواطنين استقبلوا قرار العودة بالبهجة والامتنان للحكومة وللطاقم الطبي، لذا يجب علينا أن نكون حذرين عند لقاء أي شخص خارج نقاط الأسرة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة وهى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامة، غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، منع التقبيل نهائيا، ضرورة ترك مسافة مترين بينك وبين أقرب شخص لك وخاصة كبار السن، وتجنب الزحام والأماكن المغلقة والله خير الحافظين.

