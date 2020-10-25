«التعليم عن بُعد».. ذرٌ للرماد في العيون

وطن النهار

بعد انقضاء الاسابيع الاولى من تطبيق نظام «التعليم عن بعد» الذي وجدته وزارة التربية الحل الاستثنائي الوحيد لاستمرار التعليم بدولة الكويت خلال العام الدراسي 2020/2021 في ظل انتشار جائحة كورونا، بدت تظهر على السطح ملامح الفشل التربوي في الميدان التعليمي وانعكاساته السلبية على اولياء الامور والطلبة الدارسين في مختلف المراحل التعليمية، لاسيما في ظل الصراع الدائر بين عدد من القياديين والمسؤولين والمكلفين في تسجيل الحلقات التعليمية التلفزيونية وما ينجم عنه من آثار سلبية تعرقل الدور المطلوب من صناع الاجيال، وتشيب العملية التربوية.

وشكل نظام التعلم عن بعد، عقب ايام قليلة من التطبيق، عوائق عدة أمام استمرار العملية التعليمية بشكلها الصحيح ومشكلات جمة شابت عمل الميدان التربوي ترتب عليها تداعيات كبيرة شملت انتقاص العوامل الاساسية المهمة في التعليم لاسيما تلك الخاصة بالمراحل التعليمية الاولى في تدريب الطلبة وتعليمهم خلال السنوات الاولى على المهارات الاساسية بدءا من تعليمهم في كيفية امساك القلم بالطريقة الصحيحة وغرس المهارات الفكرية وآداب الاصغاء والحديث وغيرها، بالاضافة الى المتابعة اليومية لسلوك الاطفال، ناهيك عن الخسائر المالية والآثار النفسية التي لحقت بالكثيرين من المجتمع الكويتي.

ولعل من ابرز المثالب التي ظهرت على هذا النظام من التعليم، عدم اهتمام بعض الهيئات الادارية والتعليمية بالدوام الرسمي واهمال بعض المعلمين في الالتزام بتقديم الدروس بالشكل المطلوب، الامر الذي انعكس بالسلب على الطلبة لعدم استيعابهم وعدم تفاعلهم خلال الحصص الافتراضية المتزامنة، هذا الى جانب الضبابية وعدم وضوح الرؤية في اجراءات تقييم المتعلمين بمسطرة واحدة دون ظلم اي منهم، فضلا عن عدم تمكن المعلمين غير المؤهلين باتقان عملهم نظرا لغياب القدرة الكافية التي تمكنهم من استخدام التطبيقات الالكترونية، علاوة على عدم انضباط اعداد كبيرة من اعضاء الهيئات التعليمية بتأدية الدور المطلوب منهم.

ولحقت بأولياء الامور ثمة مشاكل خلال عملية البحث عن الاجهزة المناسبة نظرا لقلة توافرها في السوق وما تبع ذلك من الغلاء الفاحش في الاسعار الذي وقع على كاهل الاهالي، ثم دخلوا في مشاكل اخرى ارتبطت بضعف الشبكة وانقطاع الاتصال بين المعلم والمتعلم من حين لآخر، غير ان الكثير من الاباء والامهات لعبوا دور كبير في متابعة ابنائهم وتدريسهم، حيث اصبح الفرد منهم المعلم المميز على اعتبار ان غياب دورهم في هذا النوع من التعليم يعني ضعف التحصيل العلمي لابنائهم.

وعلى الرغم من ان المدارس الاجنبية نجحت في تطبيق نظام التعلم عن بعد المتزامن وغير المتزامن نتيجة توافر الكوادر المؤهلة والخبرات الكافية لديهم، لازال الصراع بين بعض المسؤولين بوزارة التربية لاسيما القائم خلف تسجيل الحلقات التعليمية في تهميش دور الجنود المجهولة من موجهين ومعلمين وجهودهم المبذولة في اعداد الحلقات التصويرية، وذلك من خلال الطعن في جودة الصوت والصورة، هذا فضلا عما يسعى له البعض باستغلال التعليم الالكتروني والاستفادة منه في تحقيق المكاسب المالية.

وفي خضم هذا الصراع وما يدور خلف الكواليس في تصوير الحلقات، وذاك الفشل الذي أبرز ضعف اداء بعض المعلمين وانحياز عدد آخر منهم للطلبة المقربين لهم، ظهر على سطح المحاكم اول دعوى قضائية لايقاف التعليم الالكتروني في المرحلة الابتدائية من خلال الطعن بالقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن باعتبار انه مخالف للدستور الكويتي، كونه حمل ولي الامر أعباء مالية لقيامه بشراء اجهزة لكي تمكنه من القدرة على تحصيل التعليم عن بعد من على الرغم من مجانية التعليم المنصوص عليه في المادة 13 منه على ان التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع تكلفه الدولة وترعاه.

وجاء في الدعوى المرفوعة من احد اولياء الامور، انه « كان يجب على وزاره التربية توفير الوسائل والاجهزة او اداء مقابل تعليمها للطلاب من ميزانية الدولة، هذا فضلا عن نظام التعلم عن بعد يجب ان يكون ولي الامر يتفرغ ولا يعمل حتى يستطيع ان يراقب ابنه في عملية التعليم وكذلك تدريب اولياء الامور والطلبة على تلك النوعية من التعليم ولاسيما مع طلبة الابتدائية وما قبلها وتكون تلك الوسيلة هي والعدم سواء ولا فائدة منها تكلف الدولة واولياء الامور اعباء مالية دون جدوى، الامر الذي يتعين معه الغاء القرارات الصادرة بشان التعليم عن بعد واعتباره كأن لم يكن ولاسيما فيما يخص المرحلة الابتدائية.

عيوب التعليم عن بُعد

الحاجة إلى التدريب: يحتاج المدرسون إلى تدريب على استخدام الإنترنت بشكل عام إضافة إلى التدريب على استخدام برامج خاصة لاستغلالها في عمل صفحات الإنترنت ونشر المحاضرات وغير ذلك. كذلك فالطالب يحتاج إلى تدريب على استخدام الإنترنت إضافة إلى تدريب على استخدام البرامج التي تساعده على تبادل المعلومات مع أستاذه. وقبل كل هذا يحتاج كل من الطالب والأستاذ إلى امتلاكهما لمعرفة بأساسيات الحاسوب Computer Literacy.

الحاجة إلى بنية تكنولوجية: من أجل إنشاء نظام تعليم عن بعد يجب توفر بنية تكنولوجية تحتية Technological Infrastructure عند الجامعة أو الجهة التي ترغب بطرح برامج التعليم عن بعد. هذه البنية ليست متوفرة لدى كل الجامعات أو الهيئات التعليمية. الحاجة إلى وجود اتصال بين الطلبة وشبكة الإنترنت: كي يتمكن الطلبة من النفاذ إلى البيانات الإلكترونية ولكي يستطيعوا تبادل المعلومات مع أساتذتهم يجب توفر اتصال بين الطلبة وشبكة الإنترنت. هذا الاتصال قد يكون اتصالا عبر مزود خدمات إنترنت ISP أو عبر الشبكة الداخلية للجامعة أو الهيئة التعليمية Intranet. إلا أن الطلبة ليسوا جميعا قادرين على الاتصال بشبكة الإنترنت عن طريق مزود خدمات الإنترنت. كذلك فالجامعات والهيئات التعليمية لا تمتلك جميعها شبكات Intranet مفتوحة لطلبتها.

مشكلة عرض الموجة Bandwidth: من المشكلات الأساسية التي تواجه عملية التعليم عن بعد مشكلة عرض الموجه Bandwidth أي السرعة التي يتم عن طريقها تبادل المعلومات بين مزود خدمات الإنترنت ومستخدم شبكة الإنترنت الذي يتصل بالشبكة عبر هذا المزود. فمستخدمو شبكة الإنترنت الذين يتصلون بالشبكة من أجهزة الهاتف المنزلية العادية عبر مزودي خدمات الإنترنت يتبادلون المعلومات مع شبكة الإنترنت بسرعة لا تتجاوز عادة 33,6 كيلوبايت في الثانية Kbps من أجل نقل المحاضرات المرئية بشكل مناسب بحيث يمكن مشاهدة المحاضرات على شاشة كاملة الحجم ودون تقطع في الصوت والصورة يحتاج مستخدم الإنترنت إلى توفر سرعة عالية لنقل المعلومات بينه وبين شبكة الإنترنت. يمكن تحقيق ذلك بواسطة توصيل حاسوب المستخدم بشبكة الإنترنت عن طريق أنظمة خاصة تعطي عرض موجة Bandwidth أكبر مثل أنظمة ISDN وDSL وT1 Lines وغيرها. هذه الأنظمة تعتبر مكلفة بالنسبة للمستخدمين العاديين. الأمن: يمثل الأمن أحد المشاكل الأساسية التي تواجه عملية التعلم عن بعد. فخلال أداء الامتحانات الإلكترونية on-line quizzes لا يضمن الأستاذ أن الطالب لا يحاول الغش. كذلك لا يضمن الأستاذ أن من يقوم بأداء الامتحان هو الطالب نفسه وليس شخصا غيره. هنالك بعض الوسائل البرمجية والتقنيات التي قد تساعد في التغلب على بعض السلبيات المتعلقة بالأمن، إلا أنها غير كافية للتغلب على كل تلك السلبيات. من هذه الوسائل استخدام ما يعرف بالـ Login Names والـ Passwords للدخول إلى الامتحان عن طريق برمجة الموقع لكي يقبل فقط الطلبة المسموح لهم بالدخول. من تلك الطرق أيضا الحصول على عنوان الـ IP المستخدم من قبل الطالب أثناء أداء الامتحان عن طريق عمل برامج خاصة تستخدم بعض إمكانيات الحاسب الخادم Server من أجل التعرف على ذلك العنوان. إلا أن هذه الوسائل غير كافية للتغلب على كل السلبيات المتعلقة بموضوع الأمن. التكاليف: إضافة إلى السلبيات السابقة، فان هنالك تكاليف تتحملها الجهة التي ترغب بتطبيق نظام التعليم عن بعد. من هذه التكاليف ما يتعلق بالبنية التكنولوجية التي يتطلبها نظام التعليم عن بعد. فشراء وصيانة حاسوب خادم Server مع معدات وبرامج، أو استئجار مساحة على حاسوب خادم من جهة خارجية كلها أمور تمثل أعباء مالية. كما أن تدريب المدرسين على استعمال البرامج والأدوات المستخدمة في نظام التعليم عن بعد يمثل عبئا ماليا إضافيا.