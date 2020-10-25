سوق سوداء لمواعيد «الأونلاين» الحكومية!

وطن النهار

«الحكومة الإلكترونية مع وقف التنفيذ».

هذا هو لسان حال الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية، التي تشيع ان خدماتها من الالف الى الياء تتم «أون لاين»، وانه لا داع مطلعاً لمراصعة اصحاب الاعمال أو ذوي المصالح لتلك المؤسسات والجهات.

الواقع يناقض ما يقال وما يشاع، فمعظم الجهات الحكومية تفرض على المواطن والمقيم مراجعتها ولكن بموعد مسبق يتم «أونلاين»، فإذا كان الحضور اجبارياً فأين العمل الالكتروني؟ وأين انهاء المصالح من البيوت؟

ان اخذ الموعد في حد ذاته ليس الا وسيلة بسيطة للتحكم في عدد المراجعين، لكن الامر بعيد كل البعد عن العمل الالكتروني الجاد.

ولعل زيارة واحدة الى أية مصلحة حكومية تؤكد ان المراجعين يتزاحمون، ويحاول كل منهم ان يسبق صاحبه في إنجاز معاملته، فماذا يجدي الموعد الالكتروني مع عمل يدوي ومراجعة ذاتية اعتاد الناس عليها منذ عشرات السنين.

وما زاد الطين بلة هو ان بعض ضعاف النفوس بدأوا يتوافدون على المصالح الحكومية من دون موعد مسبق معتمدين على ان في هذه المصالح او تلك الدوائر من يبيع لهم «المواعيد»، فإن كنت تريد انجاز معاملتك بغير موعد، فما عليك سوى دفع 20 أو 30 ديناراً لواحد ممن اعتادوا التجارة بمتاعب الناس ووقتها ستنجز معاملتك وسيحضر لك موعداً من تحت تحت.

الظاهرة خطيرة، ولو تركت فسوف تستفحل ثم تستفحل، ثم تصبح مشكلة يعز علاجها ويصعب دواؤها. الحل اذن في ان تكون خدمات الجهات الحكومية الالكترونية بحق من الالف إلى الياء.

