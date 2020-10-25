الدخنان: 50 % من العمالة المنزلية انتهت إقاماتهم خارج البلاد

وطن النهار

أكد رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، ان استمرار في إغلاق مكاتب الخدم منذ فبراير جراء حالة الاستنفار العالمي لمواجهة جائحة كورونا والحد من تفشيها تسبب بأضرار جسيمة لأرباب العمل والمواطنين، كذلك نتيجة استغلال المكاتب الوهمية لحاجة المواطنين لاستقدام العمالة المنزلية لاسيما ان ما يقارب من 50% من العمالة المنزلية قد انتهت عقودهم وعادوا لبلادهم. وقال في تصريح لـ «النهار»، وصلت حال بعض اصحاب المكاتب إلى المحاكم بعد رفع قضايا عليهم لتراكم الايجارات والتزامات العمل من رواتب الموظفين وغيرها من الالتزامات الشهرية نظرا لعدم التمكن من سداد المستحقات لاصحابها، لافتا إلى أنه سبق وناشدنا المسؤولين كاتحاد ضرورة اعادة النظر في البت في مسألة اعادة فتح المكاتب ومزاولة نشاطها بصورة طبيعية، واضعا بعين الاعتبار ما استجد من متطلبات واشتراطات صحية.

وتابع: «خاطبنا مجلس الوزراء والهيئة العامة للقوى العاملة وقدمنا مقترح طريقة استقدام تتم بالتنسيق مع الاتحادات الخارجية وفق الاشتراطات الصحية لحين وصولها الى الكويت، خاصة ان الدول المحيطة بنا قد استأنفت العمل في ظل المستجدات حيث يتم عزل الخادمة الحاصلة على شهادة صحية ثبت خلوها من المرض حين وصولها في فندق لمدة أسبوع ثم تذهب لمنزل كفيلها، مبينا أنه «لا زلنا على اتصال معهم وعقد اجتماعات للترتيب والاستعداد لفتح الاستقدام في وقت لتنفيذ خطة استئناف العمل».

وأضاف الدخنان قائلاً: ان «حاجة الأسر كبيرة للعمالة المنزلية في الوقت الحالي كون ان بعض الأسر تهتم بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكون ان الموظفين والموظفات قد عادوا الى مقار عملهم ما سبب جهداً اكبر على عاتقهم».

وفيما يخص المكاتب الوهمية، اوضح الدخنان: ان المكاتب الوهمية غير مصرح لها من الدولة لممارسة هذا النشاط وكل عمالتها من المتغيبين والهاربين يتم تشغيلهم يوميا بأسعار مبالغ فيها مستغلين بذلك حاجة المواطن، مضيفا «للأسف ان حاجة المواطن تضطره للتعامل مع هذه المكاتب، وبدورنا نحرص على ألا يتم التعامل مع هذه المكاتب، فعوضاً عن الأجر العالي والمضاعف هم أيضا فئة لها سوابق وغير ملتزمة بالشروط الصحية مما يتسبب في نقلهم للأمراض وصعوبة ائتمانهم على المنازل والأرواح خصوصًا ان القانون لم يسمح بنظام العمل المؤقت هذا.

وتعليقاً على كيفية التصرف في حالة هروب المستقدم قال الدخنان: «نحن على متابعة وتواصل لإعلانات التغيب التي يتم تحويلها الى ادارة العمالة المنزلية لاتخاذ الإجراءات فيها، موضحا أنه لهذا السبب يلجأ البعض إلى التعامل مع المكاتب الوهمية دون التأكد من قانونية نشاطها، الامر الذي يقد يترتب عليها المشاكل والجرائم.

إلى ذلك أوضح الدخنان: ان الاتحاد عمل على التعاون والتنسيق مع المكتب المعتمدة في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، حتى يكون على استعداد تام في استقدام العمالة لتغطية حاجة السوق، مبينا أنه اهم وجهتهم في الاستقدام هي الفلبين وسريلانكا والهند، مشيرا إلى الاتحاد يسعى لأن تكون الأسعار ذاتها ويتجه في محاولاته إلى تخفيض أسعار استقدام العمالة المنزلية وتسهيل عملية الاستقدام أمام المواطن في سبيل تخفيف الأعباء أمامه.

